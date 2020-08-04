ديبالا يتفوق على رونالدو ويحصد جائزة أفضل لاعب في الدوري الإيطالي

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 06:02 م
بوابة الفجر
أعلنت رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، عن جوائز أفضل اللاعبين لموسم 2019/2020، والذي توج به يوفنتوس للمرة التاسعة على التوالي ورقم 36 في تاريخه.

وذكر الموقع الرسمي للرابطة، أن الأرجنتيني باولو ديبالا لاعب يوفنتوس، حصل على جائزة أفضل لاعب في الموسم الماضي، والذي توج خلاله فريقه بلقب الدوري للمرة التاسعة على التوالي.

وحصل البولندي فويتك تشيزني حارس مرمى يوفنتوس، على جائزة أفضل حارس مرمى في الموسم، فيما توج الهولندي ستيفان دي فري لاعب إنتر ميلان بلقب أفضل مدافع.

وحصل أليخاندرو جوميز لاعب أتالانتا على جائزة أفضل لاعب وسط، فيما انتزع شيرو إيموبيلي لاعب لاتسيو لقب أفضل مهاجم في الموسم .

وحصل ديان كولوسيفسكي لاعب بارما على جائزة أفضل لاعب شاب في الموسم الماضي.

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