حماقي يطلق أغنية "هو ده حبيبي" في ثان تعاون مع تركي آل الشيخ

رواد التواصل الاجتماعي يتبادلون الأغنية كإهداءات للناجحين في الثانوية العامة









اطلق الميجا ستار محمد حماقي أغنية رومانسية جديدة منذ قليل علي قناته ب "يوتيوب" بعنوان "هو ده حبيبي" من كلمات المستشار تركى آل الشيخ ولحن الفنان عمرو مصطفي .









وبمجرد اطلاق "هو ده حبيبي" تبادل الملايين من محبي حماقي بمصر والعالم العربي مشاركة الأغنية كإهداءات عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة سواء بين المحبين أو بين الآباء وابنائهم المتفوقين الذين اجتازوا إختبارات الثانوية العامة بنجاح حيث تزامن إطلاق الأغنية مع إعلان نتائج طلاب الثانية العامة بمصر.





علي جانب آخر تعد "هو ده حبيبي" التعاون الثاني بين حماقي والمستشار تركي آل الشيخ بعد النجاح الكبير الذي حققته أغنية "خدني اليك" لحن عمرو مصطفي وتوزيع تميم.









وكان حماقي قد أطلق خلال الإجراءات الاحترازية والتباعد الإجتماعي التي فرضت بسبب جائحة "كورونا " أغنية "علي قد الشوق" للعندليب عبد الحليم حافظ للتخفيف عن محبيه فترة الحظر وعلق عليها"من اكثر الأغاني اللي بحبها"





ونال المقطع الذي قدمه حماقي من "علي قد الشوق" حالة من الإعجاب الكبير واشادة رواد التواصل الاجتماعي بآداء حماقي.



