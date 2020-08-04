كارتيرون يصدم ثنائي الزمالك المعار بهذا القرار

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 06:00 م
بوابة الفجر
علي خلاف

تبحث إدارة الزمالك تدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد، بناءا على رغبة المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون.

كارتيرون يرفض عودة أبو الفتوح ورفعت

كشفت مصادر صحفية رفض المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، فكرة عودة الثنائي أحمد أبو الفتوح، لاعب الأبيض المُعار إلى سموحة السكندري، وأحمد رفعت المُعار إلى الاتحاد السكندري.

وأوضحت المصادر أن المدرب الفرنسي، يريد العمل على مجموعة الاعبين، الحاصلين معه على لقبي كأس السوبر الأفريقي وكأس السوبر المصري.

من جانبه، وافق المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، على فكرة التعاقد مع نبيل عماد دونجا لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي، بيراميدز، خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.

الجدير بالذكر أن العديد من التقارير الصحفية ربطت اسم نبيل دونجا بالانتقال إلى صفوف الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، بعد توقيع الاعب الدولي على عقد مدته أربعة مواسم ونصف.

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