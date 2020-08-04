برلمانية تشيد بتخصيص الرئيس 100 منحة دراسية لأوائل الثانوية

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 05:52 م
عبد الفتاح السيسي - أرشيفية
عبد الفتاح السيسي - أرشيفية
عبداللطيف هيبة
أشادت النائبة مايسة عطوة، وكيلة لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بتوجيه الرئيس السيسي، بتخصيص 100 منحة دراسية مجانية لأوائل الثانوية العامة بالجامعات الأهلية الجديدة التى تم إنشاؤها بالتؤمة مع الجامعات الدولية، تمول قيمتها من صندوق تحيا مصر، مشيرة إلى أن هذا يعد بمثابة مباركة الرئيس لطلاب الثانوية العامة.

ولفتت مايسة عطوة في بيان، أن الرئيس السيسي سيظل الداعم الرئيسي للطلاب بمختلف المراحل الدراسية ليس فقط الثانوية العامة، وستبقى عطاياه تصب في مصلحة منظومة التعليم المصرية.

وأضافت وكيلة لجنة القوى العاملة: أن طلاب الثانوية العامة هذا العام بذلوا مجهودا مضاعف بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، وتحملوا مشقة أداء الامتحانات في ظروف استثنائية وأجواء مليئة بالتوتر والقلق، فهذه المنح بمثابة هدية الرئيس للأوائل الذي اجتهدوا وحصلوا على هذه الدرجات العالية.

واعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، نتيجة امتحان شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2019-2020، وذلك تمهيدًا لإعلانها بجميع مدارس الجمهورية صباح غدًا الأربعاء بجميع مدارس الجمهورية، في حضور الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشؤون المعلمين ورئيس عام الامتحانات، والأستاذ ياسر حسين مدير عام الإدارة العامة للامتحانات، نائب رئيس عام الامتحانات.

وأوضح الدكتور طارق شوقي، أن النسبة العامة للنجاح قد وصلت إلى 81.4%، وبلغ إجمالي عدد الطالب الأوائل على مستوى الجهورية في جميع الشعب 43 طالبطالبة، وحصلت الطالبة صاحبه المركز الأول للمكفوفين على مجموع 395.5 درجة، وفي نظام الدمج التعليمي حصلت الطالبة صاحبة المركز الأول على 407.5 درجة.

أما بالنسبة للطلاب المتقدمين لأداء امتحان الثانوية العامة بمدارس العلوم والتكنولوجيا (STEM) فقد حصل الطالب الأول على الشعبة العلمية علوم على مجموع 652.91، وحصل الطالب الأول على الشعبة العلمية رياضيات على مجموع 663.4.

وتابع: “عدد الأوائل للمجموعة العلمية (علوم) بلغوا 12 طالبطالبة، حيث حصلوا جميعًا على مجموع 410، أما عدد المجموعة العلمية (رياضيات) فكان عدد الطلاب الأوائل 13 طالبطالبة، حيث حصل عدد 2 طلاب على المركز الأول بمجموع 410 وعدد 11 طالبطالبة على مجموع 409.5 درجة، أما المجموعة الأدبية فعدد الطلاب 14 طالبطالبة حصل الطالب صاحب المركز الأول على مجموع 409 درجة، وعدد 4 طلاب على مجموع 408 درجة، وعدد 9 طلاب على 407.5 درجة”.

وأشار الوزير إلى أن الإدارة العامة للشئون القانونية تلقت عدد 1074 قضية وشكوى خاصة بامتحانات الثانوية العامة لهذا العام من محافظات الجمهورية حيث تم الإبلاغ عنها من جميع القطاعات ولجان السير إلى جانب غرفة العمليات الرئيسية وكذلك الشكاوى الواردة من خلال الإدارة العامة لخدمة المواطنين، وتم فحص القضايا والشكاوى التي تخص 1145 طالب من طلاب الصف الثالث الثانوي.

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