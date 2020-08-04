"هو ده حبيبي" جديد محمد حماقي على أنغامي

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 05:43 م
محمد حماقي
محمد حماقي
الفجر الفني

طرح النجم محمد حماقي احدث أغنياته  "هو ده حبيبي" اليوم على تطبيق أنغامي.
 
الاغنيه كلمات تركي آل الشيخ وألحان عمرو مصطفي 


أنغامي هو منصة رقميه  للموسيقى متوفر على كل أنظمة التشغيل والأول من نوعه في الشرق الأوسط، حيث أنه يحتوي على أكبر موسوعة من الأغاني.

 وتُعتبر اليوم المنصّة الموسيقيّة الأولى والرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع مكتبتها الموسيقيّة الضخمة الّتي تحوي أكثر من 30 مليون أغنية متوفّرة لأكثر من 80 مليون مستخدِمًا.

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