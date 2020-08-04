ننشر حيثيات الحكم بحبس مودة الأدهم وحنين حسام

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 05:36 م
أرشيفية
أرشيفية
إيمان عبد العاطي
حصلت بوابة الفجر على حيثيات الحكم على فتاتي التيك توك مودة الأدهم وحنين حسام، بالسجن سنتين وغرامة 300 ألف جنيه.

كان تقدم أحمد البحقيري دفاع فتاة التيك توك مودة الأدهم باستئناف على الحكم الصادر ضدها بالحبس سنتين وغرامة 300 ألف جنيه، وتم تحديد جلسة 17 أغسطس المقبل لنظر الاستئناف أمام دائرة المستأنف بالمحكمة الاقتصادية.

قضت المحكمة الاقتصادية بحكمها علي مودة الأدهم وحنين حسام و3 آخرين، في اتهامهن بالتعدي على المبادئ والقيم الأُسريَّةِ في المجتمع المصري، وإنشائهما وإدارتهما حسابات خاصة عبر الشبكة المعلوماتية الغرض منها التربح وارتكاب تلك الجريمة.. حيث عاقبت المتهمين بالحبس لمدة سنتين وغرامة 300 ألف جنيه لكل منهن.

كان النائب العام المستشار حمادة الصاوي قد أمر بإحالة المتهمتين «حنين حسام» و«مودة الأدهم» وثلاثةٍ آخرين إلى المحاكمة الجنائيَّة.

وأوضح أمر الاحالة، أن المتهمتين الأول والثانية اعتدتا على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، بأن قامت الأولى بنشر صور ومقاطع مرئية مخلة وخادشة للحياء العام على حساباتها الشخصية على شبكة المعلومات، وقامت الثانية بالاعلان عن طريق حساباتها على شبكة المعلومات لعقد لقاءات مخلة بالاداب عن طريق دعوة الفتيات البالغات والقصر على حد سواء الى وكالة أسستها عبر تطبيق التواصل الاجتماعى المسمى بـ"لايكى" ليلتقوا فيها الشباب عبر محادثات مرئية مباشرة، وانشاء علاقات صداقة مقابل حصولهن على أجر يتحدد بمدى اتساع المتابعين لتلك المحادثات التى تذاع للكافة دون تمييز وذلك تمميز وذلك على النح المبين بالتحقيقات، قامتا بأنشاء وادارة واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات تهدف إلى ارتكاب الجريمة موضوع الاتهام السابق. 

كما جاء فى أمر الإحالة للمتهمين الثالث والرابع بأن اشتركا بطريقتى الاتفاق والمساعدة مع المتهمة فى ارتكاب الجريمة محل الاتهام الأول، وذلك بأن قاما بالاتفاق معها على نشر مقطع الفيديو الى تضمن الدعوة لعقد لقاءات مخلة بالاداب وساعدها فى ذلك بأن قاما بتلقينها محتوى الفيديو، فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة. 

كما اشتركا بطريق الاتفاق مع المتهمة الثانية في ارتكاب الجريمة محل الاتهام الثانى، وذلك بأن قاما بالانفاق معها على استخدام حسابها على شبكة المعلومات بهدف ارتكاب الجريمة موضوع الاتهامات السابقة فوقعت الجريمة على ذلك الاتفاق. 

وجاء في أمر الإحالة للمتهم الخامس بأن ادار حسابات المتهمة الاولى على شبكة المعلومات بهدف تسهيل ارتكابها الجريمة محل الاتهام الاول،كما حاز برامج مصممة بدون تصريح من جهاز تنظيم الاتصالات أو مسوغ من الواقع أو القانون وثبت أن ذلك بغرض استخدامة فى تسهيل ارتكاب المتهمة الاولى للجريمة محل الاتهام الأول على النحو المبين. 

كما اشترك بطريق المساعدة مع المتهمة الأولى على ارتكاب الجريمة محل الاتهام الأول، وذلك بأن ساعدها فى نشر مقاطع فيديو مخلة وخادشة للحياء العام فوقعت الجريمة بناء على تلك المساعدة، كما أعان المتهم المتهمة الاولى والصادر بحقها أمر القبض عليها على الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك. 

فيما نشر المتهم على حساب المتهمة الاولى بمواقع التواصل الاجتماعي والمتاحة للكافة الاطلاع عليه أمورا من شأنها التأثير فى الرأى العام لمصلحة طرف في الدعوى.
ننشر حيثيات الحكم بحبس مودة الأدهم وحنين حسام
ننشر حيثيات الحكم بحبس مودة الأدهم وحنين حسام
ننشر حيثيات الحكم بحبس مودة الأدهم وحنين حسام
ننشر حيثيات الحكم بحبس مودة الأدهم وحنين حسام
ننشر حيثيات الحكم بحبس مودة الأدهم وحنين حسام
ننشر حيثيات الحكم بحبس مودة الأدهم وحنين حسام
ننشر حيثيات الحكم بحبس مودة الأدهم وحنين حسام
ننشر حيثيات الحكم بحبس مودة الأدهم وحنين حسام
ننشر حيثيات الحكم بحبس مودة الأدهم وحنين حسام
ننشر حيثيات الحكم بحبس مودة الأدهم وحنين حسام
ننشر حيثيات الحكم بحبس مودة الأدهم وحنين حسام
ننشر حيثيات الحكم بحبس مودة الأدهم وحنين حسام
ننشر حيثيات الحكم بحبس مودة الأدهم وحنين حسام
ننشر حيثيات الحكم بحبس مودة الأدهم وحنين حسام
ننشر حيثيات الحكم بحبس مودة الأدهم وحنين حسام
ننشر حيثيات الحكم بحبس مودة الأدهم وحنين حسام
ننشر حيثيات الحكم بحبس مودة الأدهم وحنين حسام
ننشر حيثيات الحكم بحبس مودة الأدهم وحنين حسام

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مودة الأدهم محكمة حنين حسام حبس تيك توك الشبكة المعلوماتية الحياء العام

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