وفاء صادق تحتفل بنجاح نجلها في الثانوية العامة

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احتفلت الفنانة وفاء صادق بنجاح نجلها في الثانوية العامة، واستعداده للإلتحاق بالجامعة، وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وكتبت "صادق" قائله: "الناجح يرفع ايده.. خلصنا مدرسة وداخلين الجامعة.. عقبال ولادكم جميعًا".



يذكر أن آخر أعمال الفنانة وفاء صادق، مسلسل "فلانتينو" والذي عرض في السباق الرمضاين الماضي، وحقق نجاحا وقت عرضه وهو بطولة عادل إمام، دلال عبدالعزيز، داليا البحيري حمدي الميرغني، طارق الإبياري، رانيا محمود ياسين، ومن إخراج رامي إمام.

