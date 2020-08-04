الذهب يحقق رقم قياسي جديد عالميا و محليا و يقترب من الـ 2000 دولار للأوقيه

ارتفعت أسعار الذهب خلال التعاملات المسائية اليوم الثلاثاء 4-8-2020، بقيمة جنيهين للعيار، حيث سجل فيها سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 887 جنيها وننشر فيما يلي اخر تحديثات أسعار الذهب في مصر اليوم.

أسعار الذهب الأن

أسعار الذهب فى منتصف التعاملات

عيار ١٨ : 755.15

عيار ٢١ : 881

عيار ٢٤ : 1006.85

الجنيه الذهب : 7048

السعر العالمي : 1977

أسعار الذهب خلال التعاملات الصباحية

سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 753 جنيه

سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 879 جنيه

سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 1005 جنيه

سعر الجنيه الذهب إلى نحو 7032جنيه.

أسباب ارتفاع الذهب

أرجع الخبراء أسباب ارتفاع أسعار الذهب في السوق المحلي اليوم هو إرتفاع سعره عالميا ، وذلك بشكل مفاجيء بسبب مخاوف فيرس كورونا والإقبال علي شراء الذهب كوسيلة مضمونة للإستثمار والتجارة الأمنة ، ومن الأسباب التي أدت الي ارتفاع سعر الذهب اليوم أيضاً هو انخفاض أسعار الدولار العالمية نتيجة للتأثير الاقتصادي والسياسي.

أسعار الذهب العالمي

استقر الذهب قرب مستويات قياسية مرتفعة مع استمرار المخاوف بشأن التداعيات الاقتصادية العالمية لزيادة حالات الإصابة بمرض كوفيد-19 وهو ما طغى على تأثير زيادة في الشهية للمخاطرة بفعل بيانات إيجابية للاقتصاد الأمريكي.





وبحلول الساعة 0725 بتوقيت جرينتش، استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1976.19 دولار للأوقية (الأونصة)، يفصله 8.47 دولار عن أعلى مستوياته على الإطلاق الذي بلغه في الجلسة السابقة. وصعدت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.4 بالمئة إلى 1993.20 دولار.





وقال إدوارد ماير، المحلل لدى إي.دي اند اف مان كابيتال ماركتس، ”مشكلة فيروس كورونا ستلازمنا لبعض الوقت. يبدو أن الاقتصادات في أنحاء العالم ستكون هشة للغاية ولفترة ممتدة.





”ستحتاج (الاقتصادات) للتحفيز والتيسير النقدي وخفض أسعار الفائدة لامتصاص الصدمات. وكل ذلك سيفيد الذهب.“





اتخذت البنوك المركزية في أنحاء العالم مجموعة من إجراءات التحفيز وخفضت أسعار الفائدة للتخفيف من الضرر الاقتصادي الناجم عن الجائحة مما دفع الذهب للصعود أكثر من 30 بالمئة منذ بداية العام حيث يُنظر للمعدن النفيس كأداة تحوط من التضخم ومخاوف تراجع قيمة العملة.





لكن شهية المستثمرين للأصول عالية المخاطر زادت بعد بيانات قوية لقطاعات الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة ومكاسب لأسهم شركات التكنولوجيا مما حد من مكاسب الذهب.



