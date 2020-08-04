الذهب يحقق رقم قياسي جديد عالميا و محليا و يقترب من الـ 2000 دولار للأوقيه

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 05:52 م
أسعار الذهب
أسعار الذهب
أحمد الشيخ
ارتفعت أسعار الذهب خلال التعاملات المسائية اليوم الثلاثاء 4-8-2020، بقيمة جنيهين للعيار، حيث سجل فيها سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 887 جنيها وننشر فيما يلي اخر تحديثات أسعار الذهب في مصر اليوم.

أسعار الذهب الأن

عيار ١٨ : 760.25

عيار ٢١ : 887

عيار ٢٤ : 1013.70

الجنيه الذهب : 7096

السعر العالمي : 1993



أسعار الذهب فى منتصف التعاملات

عيار ١٨ : 755.15
عيار ٢١ : 881
عيار ٢٤ : 1006.85
الجنيه الذهب : 7048
السعر العالمي : 1977

 أسعار الذهب خلال التعاملات الصباحية

 سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 753 جنيه
 سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 879 جنيه
سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 1005 جنيه 
سعر الجنيه الذهب إلى نحو 7032جنيه.


 أسباب ارتفاع الذهب 

 أرجع الخبراء أسباب  ارتفاع أسعار الذهب في السوق المحلي اليوم هو إرتفاع سعره عالميا ، وذلك بشكل مفاجيء بسبب مخاوف فيرس كورونا والإقبال علي شراء الذهب كوسيلة مضمونة للإستثمار والتجارة الأمنة ، ومن الأسباب التي أدت الي ارتفاع سعر الذهب اليوم أيضاً هو انخفاض أسعار الدولار العالمية نتيجة للتأثير الاقتصادي والسياسي.

أسعار الذهب العالمي
استقر الذهب قرب مستويات قياسية مرتفعة مع استمرار المخاوف بشأن التداعيات الاقتصادية العالمية لزيادة حالات الإصابة بمرض كوفيد-19 وهو ما طغى على تأثير زيادة في الشهية للمخاطرة بفعل بيانات إيجابية للاقتصاد الأمريكي.

وبحلول الساعة 0725 بتوقيت جرينتش، استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1976.19 دولار للأوقية (الأونصة)، يفصله 8.47 دولار عن أعلى مستوياته على الإطلاق الذي بلغه في الجلسة السابقة. وصعدت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.4 بالمئة إلى 1993.20 دولار.

وقال إدوارد ماير، المحلل لدى إي.دي اند اف مان كابيتال ماركتس، ”مشكلة فيروس كورونا ستلازمنا لبعض الوقت. يبدو أن الاقتصادات في أنحاء العالم ستكون هشة للغاية ولفترة ممتدة.

”ستحتاج (الاقتصادات) للتحفيز والتيسير النقدي وخفض أسعار الفائدة لامتصاص الصدمات. وكل ذلك سيفيد الذهب.“

اتخذت البنوك المركزية في أنحاء العالم مجموعة من إجراءات التحفيز وخفضت أسعار الفائدة للتخفيف من الضرر الاقتصادي الناجم عن الجائحة مما دفع الذهب للصعود أكثر من 30 بالمئة منذ بداية العام حيث يُنظر للمعدن النفيس كأداة تحوط من التضخم ومخاوف تراجع قيمة العملة.

لكن شهية المستثمرين للأصول عالية المخاطر زادت بعد بيانات قوية لقطاعات الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة ومكاسب لأسهم شركات التكنولوجيا مما حد من مكاسب الذهب.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة 0.4 بالمئة إلى 24.34 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.5 بالمئة إلى 921.26 دولار للأوقية، وزاد البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 2100.73 دولار للأوقية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

سعر جرام الذهب فى مصر سعر الذهب فى مصر الدهب فى مصر اسعار الذهب فى والصاغة اسعار الذهب فى مصر اسعار الذهب بمحلات الذهب اسعار الذهب اليوم فى مصر اسعار الذهب اليوم

أخبار تهمك

ملامح تشكيل الأهلي أمام إنبي بعد عودة الدوري المصري

منذ أقل من ساعتين

رابط جديد.. الآن نتيجة الثانوية العامة 2020

منذ حوالي 5 ساعات

ترامب يكشف عن أكبر خطأ ارتكبته أمريكا في الشرق الأوسط

منذ حوالي 10 ساعات

كارتيرون يصدم ثنائي الزمالك المعار بهذا القرار

منذ ساعة الا ربع

ساعات تفصل مانشستر سيتي عن الصفقة الأولى هذا الصيف

منذ حوالي 3 ساعات

فايلر يمنح صالح جمعة الفرصة الأخيرة في الأهلي

منذ ساعة و 12 دقيقة

الري الإثيوبية تعلن تفاصيل جديدة بشأن مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

توجيهات عاجلة من السيسي بشأن منظومة التعليم العالي

منذ أقل من ساعة

100 منحة.. هدية من السيسي لأوائل الثانوية العامة

منذ ساعة و 16 دقيقة

الخارجية الروسية: سنرد على نشر صواريخ أمريكية في أي منطقة

الآن

عاجل.. "الفجر" تنشر تفاصيل جديدة بشأن موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2020

منذ حوالي 17 ساعة

حقيقة استضافة قناة الأهلي لحسام حسن

منذ حوالي 3 ساعات

الادعاء العام الأمريكي: ترامب قد يخضع للتحقيق بتهمة الاحتيال المصرفي

الآن

عاجل.. تركي آل الشيخ يحتفل بعيد ميلاده رغم المرض

منذ حوالي 15 ساعة

رابط نتيجة الثانوية العامة 2020 برقم الجلوس على موقع وزارة التربية والتعليم عبر رابط g12.emis.gov (اعرف نتيجتك الآن)

منذ حوالي 6 ساعات

الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم ورقم الجلوس

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

تراجع مفاجىء في أسعار الذهب الآن في سوق الصاغة.. تعرف على الأسعار

سعر الذهب يرتفع جنيهين في أسواق الصاغة اليوم 21-12-2019

الذهب يسجل سعرًا جديدا بالتعاملات الصباحية اليوم الخميس 6-2-2020

ارتفاع جديد في أسعار الذهب في أسواق الصاغة اليوم السبت 2-5-2020

الذهب يتراجع في السوق المحلي ويتخلى عن مكاسبه التاريخية

للمرة الثانية في نصف ساعة.. الذهب يرتفع مسجلًا أعلى سعر في تاريخه

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
05:49 م

توجيهات عاجلة من السيسي بشأن منظومة التعليم العالي

ساعات تفصل مانشستر سيتي عن الصفقة الأولى هذا الصيف

03:28 م

الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم ورقم الجلوس

10:20 ص

رابط جديد.. الآن نتيجة الثانوية العامة 2020

02:01 م

الادعاء العام الأمريكي: ترامب قد يخضع للتحقيق بتهمة الاحتيال المصرفي

11:45 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: هل تستحق حنين ومودة الرحمة؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «7».. حديث الصباح والمساء ملحمة الحياة والموت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مذكرات هارى وميجان وكواليس الخروج الملكى الذى هز عرش بريطانيا