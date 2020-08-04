"الفنان الحقيقي مبيموتش"..ليلى علوي تشيد بالراحل فريد شوقي (صور)

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 05:56 م
ليلى علوي
ليلى علوي
مي مرسي
أشادت الفنانة ليلى علوي بالفنان فريد شوقي، من خلال مشاركتها لبعض الصور التي جمعتهم معا في عدد من الأعمال الفنية، وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتبت "علوي" تعليقا على الصور قائله: "كان لي الشرف إني وقفت أمام عملاق من عمالقة الفن والإنسانية فريد شوقي في عدة أعمال.. وكانت أول بطولة تكون قدام ملك الترسو شخصيًا. لما بافتكر دلوقتي كواليس ترشيحي ومشاركتي في بطولة فيلم " البؤساء" مع العملاقين يوسف وهبي وفريد شوقي باحمد ربنا اني كنت الى حد كبير محظوظة إني أقف قدام مدرستين زي دول في أول مشواري".

وأضافت قائله: "وتوالت الأفلام ومنها العمل الأشهر خرج ولم يعد وأيام التحدي واه يا بلد اه. وفي حضرة فريد شوقي اتعلمت يعني إيه نجم وإزاي النجم لازم يبقى إنسان أولا، فريد شوقي كان ملك في حضوره وأخلاقه واهتمامه بشغله وموهبته وحبه للي حواليه وللفن اللي إداله حياته كلها وإحنا بنحتفل بمئوية الملك عايزة ادعيله بالرحمة والمغفرة وأقول إنه الفنان الحقيقي مابيموتش.. ومابيتنسيش".
"الفنان الحقيقي مبيموتش"..ليلى علوي تشيد بالراحل فريد شوقي (صور)
"الفنان الحقيقي مبيموتش"..ليلى علوي تشيد بالراحل فريد شوقي (صور)
"الفنان الحقيقي مبيموتش"..ليلى علوي تشيد بالراحل فريد شوقي (صور)
"الفنان الحقيقي مبيموتش"..ليلى علوي تشيد بالراحل فريد شوقي (صور)
"الفنان الحقيقي مبيموتش"..ليلى علوي تشيد بالراحل فريد شوقي (صور)
"الفنان الحقيقي مبيموتش"..ليلى علوي تشيد بالراحل فريد شوقي (صور)
"الفنان الحقيقي مبيموتش"..ليلى علوي تشيد بالراحل فريد شوقي (صور)
"الفنان الحقيقي مبيموتش"..ليلى علوي تشيد بالراحل فريد شوقي (صور)
"الفنان الحقيقي مبيموتش"..ليلى علوي تشيد بالراحل فريد شوقي (صور)
"الفنان الحقيقي مبيموتش"..ليلى علوي تشيد بالراحل فريد شوقي (صور)
"الفنان الحقيقي مبيموتش"..ليلى علوي تشيد بالراحل فريد شوقي (صور)
"الفنان الحقيقي مبيموتش"..ليلى علوي تشيد بالراحل فريد شوقي (صور)
"الفنان الحقيقي مبيموتش"..ليلى علوي تشيد بالراحل فريد شوقي (صور)
"الفنان الحقيقي مبيموتش"..ليلى علوي تشيد بالراحل فريد شوقي (صور)
"الفنان الحقيقي مبيموتش"..ليلى علوي تشيد بالراحل فريد شوقي (صور)
"الفنان الحقيقي مبيموتش"..ليلى علوي تشيد بالراحل فريد شوقي (صور)

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