أسعار الدولار في البنوك بعد انتهاء أجازة عيد الأضحي.. وارتفاع العملة الأمريكية عالميًا

هدأت أسعار الدولار في البنوك أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 4-8-2020، أول التعاملات بعد انتهاء أجازة عيد الأضحي، بالرغم من ارتفاع العملة الأمريكية عالميا، وحقق سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى حوالي 15.93 جنيه للشراء، و16.03 جنيه للبيع، وجاء أقل سعر للدولا ر ،لدى بنك قناه السويس عند مستوى 15.89 للشراء و15.99 جنيها للبيع، بحسب متعاملين، بينما سجل كلاً من بنك عودة والبنك المصري الخليجي أعلى سعر لتداول الدولار عند مستوى 15.94 جنيه للشراء، و16.04 للبيع.













سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

15.93 جنيه للشراء.

16.05 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك عودة

15.92 جنيه للشراء.

16.04جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

15.92 جنيه للشراء.

16.02 جنيه للبيع.













سعر الدولار فى البنك الأهلي 15.92 جنيه للشراء. 16.02 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك الأسكندرية

15.94 جنيه للشراء.

16.02 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى المصرف المتحد

15.92 جنيه للشراء.

16.02 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك القاهرة

15.94 جنيه للشراء.

16.04 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

15.93 جنيه للشراء.

16.02 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك قناه السويس

15.89 جنيه للشراء.

16.99 جنيه للبيع.

حققت أسعار الدولار مقابل الجنيه انخفاضات جديدة خلال تعاملات شهر يوليو الماضي، مع بدأ تعافي مصادر النقد الأجنبي من قطاع السياحة، وعودة المستثمرون الأجانب للاستثمار في أدوات الدين ما رفع حجم التدفقات النقدية على البلاد من العملة الصعبة.









وخسر الدولار مقابل الجنيه المصري نحو 15 قرشا خلال تعاملات شهر يوليو، بحيث سجل في البنك المركزي بداية الشهر مستويات 15.93 جنيها للشراء و15.03 جنيها للبيع؛ ليصل بنهاية الشهر إلى 16.08 جنيها للشراء و16.18 جنيها للبيع .









أسعار الدولار عالميًا:







