أسعار الدولار في البنوك بعد انتهاء أجازة عيد الأضحي.. وارتفاع العملة الأمريكية عالميًا
الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 05:34 م
هدأت أسعار الدولار في البنوك أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 4-8-2020، أول التعاملات بعد انتهاء أجازة عيد الأضحي، بالرغم من ارتفاع العملة الأمريكية عالميا، وحقق سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى حوالي 15.93 جنيه للشراء، و16.03 جنيه للبيع، وجاء أقل سعر للدولا ر ،لدى بنك قناه السويس عند مستوى 15.89 للشراء و15.99 جنيها للبيع، بحسب متعاملين، بينما سجل كلاً من بنك عودة والبنك المصري الخليجي أعلى سعر لتداول الدولار عند مستوى 15.94 جنيه للشراء، و16.04 للبيع.
سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى
15.93 جنيه للشراء.
16.05 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك عودة
15.92 جنيه للشراء.
16.04جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك مصر
15.92 جنيه للشراء.
16.02 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى البنك الأهلي
15.92 جنيه للشراء.
16.02 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك الأسكندرية
15.94 جنيه للشراء.
16.02 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى المصرف المتحد
15.92 جنيه للشراء.
16.02 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك القاهرة
15.94 جنيه للشراء.
16.04 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib
15.93 جنيه للشراء.
16.02 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك قناه السويس
15.89 جنيه للشراء.
16.99 جنيه للبيع.
حققت أسعار الدولار مقابل الجنيه انخفاضات جديدة خلال تعاملات شهر يوليو الماضي، مع بدأ تعافي مصادر النقد الأجنبي من قطاع السياحة، وعودة المستثمرون الأجانب للاستثمار في أدوات الدين ما رفع حجم التدفقات النقدية على البلاد من العملة الصعبة.
وخسر الدولار مقابل الجنيه المصري نحو 15 قرشا خلال تعاملات شهر يوليو، بحيث سجل في البنك المركزي بداية الشهر مستويات 15.93 جنيها للشراء و15.03 جنيها للبيع؛ ليصل بنهاية الشهر إلى 16.08 جنيها للشراء و16.18 جنيها للبيع .
أسعار الدولار عالميًا:
تحول الدولار الأمريكي للصعود مقابل سلة من العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع بيانات اقتصادية ومع ترقب المستثمرين حزمة التحفيز الأمريكية.
وأظهرت بيانات طلبيات المصانع في الولايات المتحدة ارتفاعها بنحو 6.2 بالمائة خلال يونيو الماضي وهو أعلى من توقعات المحللين البالغة 5.1 بالمائة في الاتجاه الصاعد.
ورغم التباطؤ في حالات الإصابة الجديدة بوباء كورونا وبيانات النشاط الصناعي الأفضل من المتوقع، إلا أن المستثمرين يرصدون الوضع من خلال قدرة الاقتصاد الأمريكي على قيادة التعافي العالمي من عدمه.
ويأتي أداء العملة الأمريكية مع مراقبة التطورات حيال حزمة تحفيز جديدة بقيمة تريليون دولار يتفاوض بشأنها المشرعين في الولايات المتحدة.
وكان الديمقراطيين في الكونجرس الأمريكي ومفاوضي البيت الأبيض قالوا بالأمس إنهم أحرزوا تقدماً في مشروع قانون الإغاثة من الفيروس الأخير.
ويجدر الإشارة إلى أن الورقة الخضراء شهدت أسوأ أداء شهري في عقد من الزمن خلال يوليو الماضي، لكنها بدأت تتعافى مؤخراً من أدنى مستوياتها في عامين.
وبحلول الساعة 2:02 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفعت العملة الأمريكية مقابل نظيرتها الأوروبية الموحدة بنحو 0.3 بالمائة ليهبط اليورو إلى 1.1731 دولار.
في حين استقر الدولار أمام العملة اليابانية عند 105.99 ين، لكنه ارتفع مقابل العملة البريطانية بنسبة تزيد عن 0.4 بالمائة ليهبط الجنيه الإسترليني إلى 1.3019 دولار.
وبالنسبة لزوج العملات (الدولار-الفرنك السويسري)، فشهد خسائر بنسبة هامشية 0.09 بالمائة، حيث انخفضت الورقة الخضراء إلى 0.9170 فرنك.
وخلال تلك الفترة، ارتفع المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية بنحو 0.2 بالمائة إلى 93.763.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا