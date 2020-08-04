بالأرقام.. تعرف على مجاميع أشهر نجوم الفن والكوميديا في الثانوية العامة

ومن منا ليس له حكاية ورواية مع يوم ظهور نتيجة الثانوية العامة، ومواقف لا تنسى، وحكايات يتوارثها أجيال.





فمع كل موسم لنتائج الثانوية العامة يسترجع الجميع ذكرياته مع هذا اليوم، سواء كانت سعيدة أو حزينة.





وفي ظل انتظار جميع طلاب المرحلة نتائجهم، نسترجع ذكريات أشهر الفنانين مع الثانوية العامة والدرجات التى حصلوا عليها.





ويرصد لكم "الفجر الفني" مجاميع أبرز الفنانيين في الثانوية العامة:





عمرو دياب

حصل فى الثانوية العامة على مجموع 60%، وأكد على أنها من أصعب مراحل حياته، لأنه كان لا يهوى الدراسة، وألتحق بمعهد الموسيقي العربي.

منى زكي

حصلت على مجموع 96%، وأوشكت أن تدخل كلية الطب، لكن حبها للفن أبعدها عنها واتجهت الى كلية الإعلام.

أحمد حلمى

رسب في الثانوية العامة مرتين، الأولي حصل على 3%، والثانية 24%، وتمكن من النجاح بصعوبة فى العام الثالث بمجموع 50%، وذكر أن والديه كانا يبحثان له عن كليات تقبل هذا المجموع.

أمير كرارة

حصل على مجموع 52% وذلك بعدما استمر ثمانية سنوات بالثانوية العامة، وكان ترتيبه الثاني على المدرسة، وأكد على أنه كان من أشطر الطلاب في ذلك الوقت.

تامر حسنى

حصل على مجموع 73%، وألتحق بكلية الإعلام، رغم الظروف المعيشية الصعبة التى كان يعيشها حسب ما ذكر.





أحمد فهمي

حصل على مجموع 99.8%، وأكد على أن نجاحه نبع من المنزل الذى تربى فيه، وشدة والدته معه في المذاكرة للحصول على أعلى الدرجات.

ريهام عبد الغفور

حصلت على مجموع 86%، وألتحقت بعدها بكلية التجارة، قسم اللغة الإنجليزية.





أحمد زاهر

حصل على مجموع 71%، وتمكن من دخول كلية التجارة، ومنها الى المعهد العالي للفنون المسرحية.

طلعت زكريا

حصل فى الثانوية على مجموع 52%، وأكد على أنها من المراحل الغير جيدة بحياته، وألتحق بعدها بالمعهد العالي للفنون المسرحية.

ماجد المصري

حصل على مجموع 54%، وأكد على أنه لم يكن مهمتم بالدراسة، وألتحق بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر.





عبير صبري

حصلت على 61%، وأكدت على أن والدها كان السبب في هذا المجموع السيء، بسبب إصراره على دخولها علمي رياضة، وهي كانت تكره الحساب، وألتحقت بعدها بكلية الحقوق.

محمد هنيدي