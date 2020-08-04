صفقة تبادلية بين هوفنهايم وآينتراخت فرانكفورت بطلها ستيفن زوبر

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 05:00 م
بوابة الفجر
وكالات
قام ناديي هوفنهايم وآينتراخت فرانكفورت الألمانيين بإبرام صفقة تبادلية بانضمام ميات جاتشينوفيتش إلى هوفنهايم وستيفن زوبر إلى آينترخت.

وسيرحل الصربي الدولي جاتشينوفيتش /25 عاما/ عن آينتراخت فرانكفورت بعد خمسة أعوام قضاها مع الفريق، لينضم إلى هوفنهايم بعقد يستمر حتى عام 2024 .

ويحظى لاعب خط الوسط المهاجم جاتشينوفيتش بشعبية بين جماهير فرانكفورت وقد استعرض مهارة فردية في تسجيل الهدف الأخير للفريق في المباراة التي فاز بها أمام بايرن ميونخ 3 / 1 في نهائي كأس ألمانيا عام 2018 .

أما لاعب خط الوسط السويسري زوبر /28 عاما/ فينضم إلى آينتراخت فرانكفورت بعقد يستمر حتى عام 2023، وذلك بعد أن قضى ستة أعوام ضمن صفوف هوفنهايم، لكنه لم يعد يشارك بشكل منتظم ضمن التشكيل الأساسي مؤخرا، وقد قضى النصف الثاني من موسم 2018 / 2019 معارا لفريق شتوتجارت.

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