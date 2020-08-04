ملامح تشكيل الأهلي أمام إنبي بعد عودة الدوري المصري

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى لعودة بطولة الدوري المصري الممتاز من جديد بعد فترة توقف دامت لأربع أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.





وتعود بطولة الدوري المصري يوم الخميس القادم بمواجهة قوية بين الزمالك والمصري على ملعب برج العرب.





ويتصدر النادى الأهلى جدول ترتيب الدوري المصري قبل مواجهة إنبي يوم الأحد القادم فى تمام الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة فى مباراة ستقام على ستاد القاهرة.





ملامح تشكيل الأهلي:





حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني، رامى ربيعة ، أيمن أشرف، علي معلول

خط الوسط: عمرو السولية، اليو ديانج ، محمد مجدي قفشة ، رمضان صبحي، أحمد الشيخ

خط الهجوم: مروان محسن



