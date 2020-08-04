رولا أسير تغازل جمهورها بالأصفر في العيد

خضعت الفنانة رولا أسير، مؤخرا لجلسة تصوير خاصة علي يد المصور الأمريكي سامي سلطان ونشرت الصور على حسابها الخاص على إنستجرام إحتفالا بالعيد

وظهرت رولا، بإطلالة صيفية أنيقة في أحد المناطق الصحراوية مرتدية «فستات أصفر من الستان مثير مفتوح من الجنبيين من تصميم ياسر ابو علي ومحمد عوده وقامت بعمل «الماكياج» هنا قمر، والشعر محمد المحلاوي، وستايليست سبيلا أحمد.





رولا اسير تستعد ايضا للعمل في مسلسل إنتاج مصري سعودي سوف يقدمها بشكل مختلف.



