now | نتيجة الثانوية العامة 2020 عبر link موقع وزارة التربية والتعليم برقم الجلوس من هنا





حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على تقديم الخدمات للقرائ الأعزاء، نستعرض معكم خدمة خاصة لأنبائنا من طلاب الثانوية العامة، حيث نقدم لكم لينك موقع وزارة التربية والتعليم للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2020، حيث يمكنكم الآن معرفة نتيجة الثانوية العامة 2020 برقم الجلوس فقط.





لينك التربية والتعليم لمعرفة نتيجة الثانوية العامة 2020





ويمكن للطلاب الدخول على لينك موقع وزارة التربية والتعليم لمعرفة نتيجة الثانوية العامة 2020 من هنا ، وكل ماعليك فعله كتابة رقم الجلوس والضغط على عرض النتيجة، ومن ثم تظهر.





تفاصيل إعلان نتيجة الثانوية العامة 2020





أعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، ظهر اليوم الثلاثاء 4 أغسطس 2020 نتيجة الثانوية العامة 2020 بنسبة نجاح 81.5%.





كما تم الإعلان عن أسماء أوائل الثانوية العامة 2020، وتهنئتهم صباح اليوم وسيتم إعلان النتيجة ونشرها على موقع وزارة التربية والتعليم.