عادل إمام يستعيد ذكريات الماضي بصورة شبابية

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 04:50 م
عادل امام
عادل امام
مي مرسي
شارك الفنان عادل إمام صورة شبابية له، وذلك عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وتفاعل الجمهور مع الصورة من خلال خاصية التعليقات وكانت أبرزها "الزعيم"، "الأسطوري"، "الله يحفظك".

يذكر أن آخر أعمال الفنان عادل إمام مشاركته في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "فلانتينو" وذلك بمشاركة عدد من الفنانين داليا البحيري، ودلال عبد العزيز، وعمرو وهبة، ورانيا محمود ياسين، وبدرية طلبة، وهدى المفتي، ‏وسليمان عيد.
عادل إمام يستعيد ذكريات الماضي بصورة شبابية
عادل إمام يستعيد ذكريات الماضي بصورة شبابية
عادل إمام يستعيد ذكريات الماضي بصورة شبابية
عادل إمام يستعيد ذكريات الماضي بصورة شبابية

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