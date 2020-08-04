عادل إمام يستعيد ذكريات الماضي بصورة شبابية

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شارك الفنان عادل إمام صورة شبابية له، وذلك عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وتفاعل الجمهور مع الصورة من خلال خاصية التعليقات وكانت أبرزها "الزعيم"، "الأسطوري"، "الله يحفظك".



يذكر أن آخر أعمال الفنان عادل إمام مشاركته في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "فلانتينو" وذلك بمشاركة عدد من الفنانين داليا البحيري، ودلال عبد العزيز، وعمرو وهبة، ورانيا محمود ياسين، وبدرية طلبة، وهدى المفتي، ‏وسليمان عيد.

