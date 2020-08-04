سكرتير محافظة الفيوم يتفقد عددا من الطرق المقترحة تطويرها (صور)

تفقد المهندس أيمن عزت، السكرتير العام المساعد لمحافظة الفيوم، يرافقه الأستاذ أحمد شاكر، رئيس مركز ومدينة الفيوم، والأستاذ حسين رجب، مدير عام التخطيط والمتابعة بالمحافظة، ومندوب مديرية الطرق بالفيوم، عددًا من الطرق المقترحة لإدراجها ضمن خطة الرصف للعام المالي الجديد 2020/2021، والتي تقدر بإجمالي 264 مليون و400 ألف جنيه.





أوضح الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم أن اللجنة قامت بتفقد طرق دمو، ومنشاة سكران- طبهار، وكذا طريق بحر وهبه، ضمن توجيهات محافظ الفيوم بإعادة معاينة عدد من الطرق، وتحديد الطرق ذات الأولوية للرصف.





وأضاف أن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم كان قد وجه بأولوية إدراج الطرق التي لم يتم استكمالها العام الماضي، بخطة الرصف لهذا العام مع مراعاة رصف الطريق كاملًا والالتزام بالمعايير الفنية والهندسية عند الرصف، مشددًا على التأكد من استكمال كافة المرافق قبل البدء في عملية الرصف.





وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، خروج 591 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 26135 حالة.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 913 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 59 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، هو 83001 حالة من ضمنهم 24975 حالة تم شفاؤها، و3935 حالة وفاة.





وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.





كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن. فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".



