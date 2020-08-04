سكرتير محافظة الفيوم يتفقد عددا من الطرق المقترحة تطويرها (صور)

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 04:33 م
بوابة الفجر
ريهام على
تفقد المهندس أيمن عزت، السكرتير العام المساعد لمحافظة الفيوم، يرافقه الأستاذ أحمد شاكر، رئيس مركز ومدينة الفيوم، والأستاذ حسين رجب، مدير عام التخطيط والمتابعة بالمحافظة، ومندوب مديرية الطرق بالفيوم، عددًا من الطرق المقترحة لإدراجها ضمن خطة الرصف للعام المالي الجديد 2020/2021، والتي تقدر بإجمالي 264 مليون و400 ألف جنيه.

أوضح الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم أن اللجنة قامت بتفقد طرق دمو، ومنشاة سكران- طبهار، وكذا طريق بحر وهبه، ضمن توجيهات محافظ الفيوم بإعادة معاينة عدد من الطرق، وتحديد الطرق ذات الأولوية للرصف.

وأضاف أن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم كان قد وجه بأولوية إدراج الطرق التي لم يتم استكمالها العام الماضي، بخطة الرصف لهذا العام مع مراعاة رصف الطريق كاملًا والالتزام بالمعايير الفنية والهندسية عند الرصف، مشددًا على التأكد من استكمال كافة المرافق قبل البدء في عملية الرصف. 

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، خروج 591 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 26135 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 913 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 59 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، هو 83001 حالة من ضمنهم 24975 حالة تم شفاؤها، و3935 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن. فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

سكرتير محافظة الفيوم يتفقد عددا من الطرق المقترحة تطويرها (صور)
سكرتير محافظة الفيوم يتفقد عددا من الطرق المقترحة تطويرها (صور)
سكرتير محافظة الفيوم يتفقد عددا من الطرق المقترحة تطويرها (صور)
سكرتير محافظة الفيوم يتفقد عددا من الطرق المقترحة تطويرها (صور)
سكرتير محافظة الفيوم يتفقد عددا من الطرق المقترحة تطويرها (صور)
سكرتير محافظة الفيوم يتفقد عددا من الطرق المقترحة تطويرها (صور)
سكرتير محافظة الفيوم يتفقد عددا من الطرق المقترحة تطويرها (صور)
سكرتير محافظة الفيوم يتفقد عددا من الطرق المقترحة تطويرها (صور)

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

محافظة الفيوم سكرتير محافظة الفيوم تفجير اتوبيس تطوير الطرق الفيوم

أخبار تهمك

ساعات تفصل مانشستر سيتي عن الصفقة الأولى هذا الصيف

منذ أقل من ساعتين

12 لاعب دفعة واحدة خارج قائمة الأهلي لمواجهة إنبي

منذ حوالي 5 ساعات

الخارجية الروسية: سنرد على نشر صواريخ أمريكية في أي منطقة

الآن

عاجل.. تركي آل الشيخ يحتفل بعيد ميلاده رغم المرض

منذ حوالي 14 ساعة

نجم الأهلي بديل حمدي في طلائع الجيش

منذ ساعتين و 35 دقيقة

رابط نتيجة الثانوية العامة 2020 برقم الجلوس على موقع وزارة التربية والتعليم عبر رابط g12.emis.gov (اعرف نتيجتك الآن)

منذ حوالي 4 ساعات

الادعاء العام الأمريكي: ترامب قد يخضع للتحقيق بتهمة الاحتيال المصرفي

الآن

الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم ورقم الجلوس

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. "الفجر" تنشر تفاصيل جديدة بشأن موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2020

منذ حوالي 16 ساعة

ترامب يكشف عن أكبر خطأ ارتكبته أمريكا في الشرق الأوسط

منذ حوالي 8 ساعات

رابط جديد.. الآن نتيجة الثانوية العامة 2020

منذ حوالي 3 ساعات

قنبلة من العيار الثقيل في ميركاتو ريال مدريد

منذ حوالي 8 ساعات

الري الإثيوبية تعلن تفاصيل جديدة بشأن مفاوضات سد النهضة

منذ ساعتين و 14 دقيقة

في أسبوع.. 3 أوبئة قاتلة تنضم إلي قائمة فيروسات 2020

منذ 37 دقيقة

خاص.. الأهلي يعرض على شريف إكرامي منصب إداري بأوامر فايلر واللاعب يحسم أمره

منذ حوالي 4 ساعات

حقيقة استضافة قناة الأهلي لحسام حسن

منذ ساعة و 25 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:28 م

ساعات تفصل مانشستر سيتي عن الصفقة الأولى هذا الصيف

الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم ورقم الجلوس

10:20 ص

رابط جديد.. الآن نتيجة الثانوية العامة 2020

02:01 م

الادعاء العام الأمريكي: ترامب قد يخضع للتحقيق بتهمة الاحتيال المصرفي

11:45 م

الري الإثيوبية تعلن تفاصيل جديدة بشأن مفاوضات سد النهضة

02:59 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: هل تستحق حنين ومودة الرحمة؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «7».. حديث الصباح والمساء ملحمة الحياة والموت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مذكرات هارى وميجان وكواليس الخروج الملكى الذى هز عرش بريطانيا