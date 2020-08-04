صدق أو لا تصدق.. الكحة في وجه الخصوم تُساوي طرد!

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 04:19 م
كارت أحمر
كارت أحمر
أعلن مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم "إيفاب"، أن لاعبي كرة القجم سيكونوا مُعرضين للطرد المباشر من أرض الملعب خلال الموسم المقبل، في حال تعمدوا «السعال» في وجه خصومهم أو الحكام أو الجهاز الفني للخصم، وذلك في ظل الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأشار "إيفاب" إلى أن القرار متروك للحكم، لاعتبار ما إذا كان السعال متعمداً من عدمه، إذ صنّف المجلس السعال المتعمد في فئة "استخدام لغة أو إيماءات مسيئة ومهينة وبذيئة".

وأضاف "كما هو الحال في جميع التصرفات المسيئة، يجب على الحكم إصدار حكم بشأن طبيعة التصرف. إذا كان من الواضح أنه غير متعمد، فلن يتخذ الحكم أي إجراء ولا حتى إذا حدث +السعال+ على مسافة بعيدة بين اللاعبين".

وستدخل إرشادات الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم حيز التنفيذ على الفور لدى فئات الصغار والناشئين.

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