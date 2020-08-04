حظر تنقل السائحين بين المحافظات الساحلية والدلتا

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 04:29 م
أرشيفية
أرشيفية
حسام زيدان
بخصوص ما تداوله البعض حول تنقل السياحة والوافدة بين المحافظات، عملت بوابة الفجر الإلكترونية من مصادر لها داخل وزارة السياحة والآثار أنه يحظر تمامًا تنقل كل من يحمل تأشيرة سياحية بين المحافظات السياحية الساحلية (البحر الأحمر، جنوب سيناء، مطروح)، وباقي محافظات جمهورية مصر العربية أو العكس من مدن وادي النيل إلى المحافظات الثلاثة سواء برًا أو بحرًا أو جوًا وذلك طبقا لما جاء في الضوابط الخاصة باستئناف حركة السياحة الوافدة. 

وفي حال مخالفة أية شركة أو منشأة سياحية أو فندقية للضوابط الإحترازية التي أعلنتها وزارة السياحة والآثار وأعدتها بالتنسيق مع وزارة الطيران المدني ووزارة الصحة والسكان والاتحاد المصري للغرف السياحية، وأقرها مجلس الوزراء، سيتم توقيع الجزاء عليها وفقًا للوائح والقوانين المنظمة.

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أصدرت الخارجية الفرنسية والخارجية الإيطالية بيان على صفحاتهما الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بالدول المحظور سفرها إليهما. 

وكانت إسبانيا قبل يومين، قد أعلنت مصر آمنة ونصحت مواطنيها بالسفر إليها وذلك عبر الصفحات الرسمية لوزارة الخارجية الأسبانية. 

وأعلنت فرنسا وإيطاليا، حظر السفر من 16 دولة إلى أراضيهما بسبب أن هذه الدول مناطق انتشار لفيرس كورونا وهي الكويت وتركيا والبحرين وعمان وقطر وأميريكا وإسرائيل والإمارات ومدغشقر والهند وبنما وبيرو وصربيا وجنوب أفريقيا والجزائر وعُمان. 

واشترطت السلطات الفرنسية والإيطالية ضرورة تقديم تحليل PCR يؤكد سلبية الإصابة بفيرس كورونا من مواطني هذه الدول الراغبين في دخول أراضيهما.

كانت أعلنت إسبانيا لمواطنيها عبر الموقع صفحة لوزارة الخارجية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، توصيات عامة حول السفر نصحت خلال بعد السفر إلا إلى المناطق ومراكز سياحية محددة.

وجاء من تلك المناطق التي أعلنتها إسبانيا آمنة، القاهرة، والإسكندرية، والأقصر، وأسوان، وساحل البحر الأحمر، وشرم الشيخ.

وأضاف المنشور أنه في ضوء جائحة "COVID-19"، فإن الحكومة المصرية فتحت محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح للسياحة الدولية.

وأشار المنشور إلى أن السلطات المصرية أعلنت استئناف الرحلات الجوية الدولية ابتداء من 1 يوليو، باشتراطات، منها أنه يتعين على المسافرين القادمين من الدول التي أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها تأثرت بشدة بـ COVID-19 تقديم نتائج اختبار PCR قبل 48 ساعة كحد أقصى من الوصول، وتعتبر أسبانيا خارج هذا التصنيف حيث لم تعلنها منظمة الصحة العالمية منطقة إصابة.

وقال عادل المصري رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، إنه من خلال التتسيق الكامل والتعاون المشترك مع وزارة السياحة والآثار، نسعى لرفع نسب التشغيل إلى نحو 75 % أو 100 % خلال الفترة المقبلة، وكذلك مد مواعيد الإغلاق إلى الساعة الثانية بعد منتصف الليل، فى كافة المنشآت والمطاعم السياحية الأعضاء بالغرفة، عقب أجازة عيد الأضحى المبارك. 

وأشار إلى أن الغرفة تلقت العديد من الاستفسارات من قبل أعضائها، تتساءل عن مواعيد البدء فى تقديم الفقرة الفنية، حيث أن مواعيد الغلق التي تم مدها من قبل الحكومة لتصبح حتى منتصف الليل، قد أتاحت للمطاعم السياحية الفرصة ولو لفترة بسيطة لتشغيل الفقرة الفنية، مثلما تم تنفيذها وتطبيقها بالمطاعم داخل المنشآت الفندقية.

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