حظر تنقل السائحين بين المحافظات الساحلية والدلتا

بخصوص ما تداوله البعض حول تنقل السياحة والوافدة بين المحافظات، عملت بوابة الفجر الإلكترونية من مصادر لها داخل وزارة السياحة والآثار أنه يحظر تمامًا تنقل كل من يحمل تأشيرة سياحية بين المحافظات السياحية الساحلية (البحر الأحمر، جنوب سيناء، مطروح)، وباقي محافظات جمهورية مصر العربية أو العكس من مدن وادي النيل إلى المحافظات الثلاثة سواء برًا أو بحرًا أو جوًا وذلك طبقا لما جاء في الضوابط الخاصة باستئناف حركة السياحة الوافدة.





وفي حال مخالفة أية شركة أو منشأة سياحية أو فندقية للضوابط الإحترازية التي أعلنتها وزارة السياحة والآثار وأعدتها بالتنسيق مع وزارة الطيران المدني ووزارة الصحة والسكان والاتحاد المصري للغرف السياحية، وأقرها مجلس الوزراء، سيتم توقيع الجزاء عليها وفقًا للوائح والقوانين المنظمة.





إقرأ أيضًا...