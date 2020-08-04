رابط رسمي.. ظهور نتيجة الثانوية العامة 2020 والاستعلام برقم الجلوس فقط

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 04:25 م
بوابة الفجر
نتيجة الثانوية العامة 2020 | تسعى بوابة "الفجر" الإلكترونية على تقديم أفضل الخدمات لتُسهل على متابعيها الوقت والجهد، وحرصًا منا على تقديم خدمة مميزة لطلاب الثانوية العامة، ننشر الرابط الرسمي للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2020، حيث يمكنكم الآن الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2020 برقم الجلوس فقط.


ويمكن للطلاب الدخول على رابط موقع وزارة التربية والتعليم لمعرفة نتائجهم "بالضغط هنا"

وقد أعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، منذ قليل نتيجة الثانوية العامة 2020 بنسبة نجاح 81.5%.


كما تم الإعلان عن أسماء أوائل الثانوية العامة 2020، وتهنئتهم صباح اليوم وسيتم إعلان النتيجة ونشرها على موقع وزارة التربية والتعليم بعد قليل.

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