نشرة حوادث الفجر: بلاغ جديد ضد فتاة الانستجرام إيمي أحمد

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 04:25 م
حوادث الفجر
حوادث الفجر
إيريني صفوت
شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الثلاثاء، العديد من الأحداث والقضايا الهامة والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز تلك الأخبار:

عاجل.. مودة الأدهم تستأنف على حكم حبسها
تقدم أحمد البحقيري دفاع فتاة التيك توك مودة الأدهم باستئناف على الحكم الصادر ضدها بالحبس سنتين وغرامة 300 ألف جنيه، وتم تحديد جلسة 17 أغسطس المقبل لنظر الاستئناف أمام دائرة المستأنف بالمحكمة الاقتصادية.
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بلاغ جديد ضد فتاة الانستجرام "إيمي أحمد" لنشرها صورا خادشة للحياء
تقدم "أشرف فرحات"، المحامي بالنقض، ومؤسس حملة "خليها تنضف"، ببلاغ للنيابة العامة، ضد "إيمي أحمد" على تطبيق إنستجرام، يتهمها بنشر صور خادشة للحياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهدم القيم الأسرية للمجتمع، لإثارة الغرائز بقصد جذب المشاهدين.
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السجن 3 سنوات لمتهم وبراءة 4 أخرين في مقاومة السلطات بمدينة بدر
قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندى، بمعاقبة المتهم "مجدى.ط"، بالسجن 3 سنوات وبراءة 4 أخرين، فى اتهامهم بمقاومة السلطات وحيازة أسلحة نارية بمدينة بدر.
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المشدد والغرامة لمتهمين بالإتجار في البشر بالدقي
قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندى، بمعاقبة المتهم "محمد.ع" بالسجن المشدد 6 سنوات، ومعاقبة المتهم "كمال.ا"، بالسجن المشدد 3 سنوات، وغرامة 100 ألف جنيه للمتهمين، لاتهامهما بالإتجار فى البشر، وهتك عرض الأطفال بالدقى.
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ضبط مرتكب واقعة مقتل عامل بالفيوم
تمكنت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن الفيوم، من ضبط مرتكب واقعة مقتل عامل بالفيوم، وذلك بسبب خلافات بينهما وتبلغ لمركز شرطة الفيوم بالعثور على جثة (عامل - مقيم بدائرة المركز) بمدق ترابي بدائرة المركز 
مصاب بجروح طعنية متفرقة.
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حيثيات "الإدارية العليا" بفصل مدرس مساعد بحقوق الإسكندرية تلاعب بنتيجة طالب كويتي
قضت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين سيد سلطان والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي ونبيل عطالله وشعبان عبد العزيز نواب رئيس مجلس الدولة بمعاقبة الطاعن (م.ش.ا.ح) المدرس المساعد بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية بعقوبة الفصل من الخدمة، لتلاعبه بنتيجة طالب كويتي راسب في 5 مواد.
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