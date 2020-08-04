التخطيط: ننشر جو التنافس الإيجابي من خلال جائزة التميز الحكومي

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حرص الوزارة على إحداث نقلة نوعية في الأداء المؤسسي من خلال "جائزة مصر للتميز الحكومي" بهدف مواكبة التطورات وتنمية القدرات البشرية من خلال وجود جائزة وطنية للتميز الحكومي تنشر جو التنافس الإيجابي الفعال والبناء وتسهم في ترسيخ ثقافة التميز في جميع قطاعات الدولة.





جاء ذلك في بيان لوزارة التخطيط اليوم الثلاثاء، ممثلة عنها "جائزة مصر للتميز الحكومي"، حول مواصلة تقديم الحلقات النقاشية التي تم إطلاقها في يونيو الماضي ضمن سلسلة من الندوات التفاعلية الإلكترونية بمشاركة مجموعة من الخبراء والمتخصصين بمجال التميز الحكومي وفريق عمل الجائزة، وذلك لمناقشة أفضل الممارسات المتعلقة بفئات وموضوعات الجائزة.





وناقشت الندوة الثامنة "برنامج المتسوق السري" وأهميته في تطوير الخدمات الحكومية بمشاركة م. خالد مصطفى، المشرف العام على جائزة مصر للتميز الحكومي و د. أشرف طلعت، أستاذ التسويق بالجامعة الأمريكية وجامعة إسلسكا.





وأوضح م.خالد مصطفي أن فكرة المتسوق السري لها علاقة بأحد أهم مفاهيم التميز وهو القيمة النوعية والتركيز علي تجربة فريدة للمتعاملين نظرا لأهميتها، مضيفا أن الهدف من الجائزة يتمثل في تحسين جودة الخدمات الحكومية للمواطن المصري مع الأخذ في الاعتبار أن جميع الموظفين هم مواطنون في المقام الأول ، مؤكدا أهمية أن تكون الخدمات التي يتم الحصول عليها أو المعاملات التي تتم مع الدولة تتم بشكل يلبي أفضل المعايير.





واستعرض المشاركون مفهوم خدمة المتسوق السري والتي تتمثل في كونها عملية مراجعة وتقييم موضوعية ودورية وسرية للخدمات والإجراءات ومستوى أداء الموظفين داخل المنظمات المشمولة في الدراسة، حيث يتم إرسال المقيم المؤهل ليقوم بدور المستفيد من الخدمات وبالتالي تقييم الخدمات من منظور العملاء.





وأوضح الحضور أن التسوق السري يعد عنصرا أساسيا في عجلة تحسين خدمة العملاء، كما استعرضوا نتائج التسوق السري للاستشاريين والمدربين موقفا حقيقيا; الأمر الذي يسهم في تطبيق حلول تحسن فعالة للخدمات المقدمة، وبالتالي يتسني للمؤسسات رؤية نتائج هذا التحسن بسرعة.



