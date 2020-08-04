التراجع يخيم على البورصة الأمريكية في مستهل التعاملات

خيم التراجع على مؤشرات البورصة الأمريكية في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء، مع استمرار محادثات صفقة التحفيز الإضافية.









يأتي أداء "وول ستريت" في الوقت الذي يكافح فيه المشرعون لإحراز تقدم في حزمة التحفيز الجديدة المتعلقة بفيروس كورونا.





وقالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي إنها أجرت مع زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ "تشاك شومر" ورئيس موظفي البيت الأبيض "مارك ميدوز" مناقشات "مثمرة"، لكنها أضافت أن هناك العديد من القضايا التي لا تزال معلقة.





وكانت الأسهم الأمريكية ارتفعت بوتيرة ملحوظة في جلسة الأمس مع صعود ناسداك لمستوى قياسي جديد.







