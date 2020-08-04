تسجيل 2751 إصابة جديدة بفيروس كورونا ف إيران

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 03:42 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

أعلنت السلطات الصحية في إيران اليوم، الثلاثاء، تسجيل 2751 حالة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 314786 حالة.

 

 وبحسب وكالة الانباء الإيرانية "إرنا"، ارتفع عدد الإصابات والوفيات المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

 

وأشارت وزارة الصحة الإيرانية، أنه تم الإبلاغ عن وفاة 212 شخصا اخر خلال الساعات الـ24 الماضية بلغ عدد المتوفين في ايران 17617 حالة.

 

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، في وقت سابق، عن تجاوز إجمالي الإصابات بكورونا في البلاد، 312 ألف، بعد تسجيل 2598 إصابة جديدة.

 

وصرحت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، سيما سادات لاري، بارتفاع إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن افيروس كلورونا في البلاد إلى 17405، بعد تسجيل 215 وفاة جديدة في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

 

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء.

 

 وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

 

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ايران الاصابات بفيروس كورونا اصابات كورونا

أخبار تهمك

نجم الأهلي مطلوب في أوروبا

منذ أقل من ساعتين

نجم الأهلي بديل حمدي في طلائع الجيش

منذ ساعة و 12 دقيقة

ترامب يكشف عن أكبر خطأ ارتكبته أمريكا في الشرق الأوسط

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. "الفجر" تنشر تفاصيل جديدة بشأن موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2020

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. تسريب نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم وأرقام الجلوس

منذ ساعة و نصف

الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم ورقم الجلوس

منذ حوالي 5 ساعات

خاص.. الأهلي يعرض على شريف إكرامي منصب إداري بأوامر فايلر واللاعب يحسم أمره

منذ ساعتين و 12 دقيقة

رابط جديد.. الآن نتيجة الثانوية العامة 2020

منذ أقل من ساعتين

الخارجية الروسية: سنرد على نشر صواريخ أمريكية في أي منطقة

الآن

(رابط سريع / Fast Link) استعلم الآن عن نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم ورقم الجلوس عبر رابط وزارة التربية والتعليم g12.emis.gov.eg

منذ أقل من ساعتين

12 لاعب دفعة واحدة خارج قائمة الأهلي لمواجهة إنبي

منذ حوالي 4 ساعات

رابط نتيجة الثانوية العامة 2020 برقم الجلوس على موقع وزارة التربية والتعليم عبر رابط g12.emis.gov (اعرف نتيجتك الآن)

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. تركي آل الشيخ يحتفل بعيد ميلاده رغم المرض

منذ حوالي 12 ساعة

الري الإثيوبية تعلن تفاصيل جديدة بشأن مفاوضات سد النهضة

منذ أقل من ساعة

الادعاء العام الأمريكي: ترامب قد يخضع للتحقيق بتهمة الاحتيال المصرفي

الآن

بـ"رقم الجلوس".. نتيجة الثانوية العامة 2020 عبر موقع وزارة التربية والتعليم

منذ ساعتين

موضوعات متعلقة

إيران تعلن ارتفاع وفيات فيروس كورونا إلى 12 والإصابات 47

إيران: تسجيل 2886 إصابة جديدة بفيروس كورونا

حصيلة وفيات كورونا في إيران تتجاوز عتبة الـ10 آلاف

إيران تسجل 2500 إصابة جديدة بفيروس كورونا

روحاني يعلن إصابة 25 مليون إيراني بفيروس كورونا

تسجيل 2434 إصابة و212 وفاة بكورونا في إيران

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:01 م

رابط جديد.. الآن نتيجة الثانوية العامة 2020

الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم ورقم الجلوس

10:20 ص

الري الإثيوبية تعلن تفاصيل جديدة بشأن مفاوضات سد النهضة

02:59 م

رابط نتيجة الثانوية العامة 2020 برقم الجلوس على موقع وزارة التربية والتعليم عبر رابط g12.emis.gov (اعرف نتيجتك الآن)

12:44 م

الادعاء العام الأمريكي: ترامب قد يخضع للتحقيق بتهمة الاحتيال المصرفي

11:45 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: هل تستحق حنين ومودة الرحمة؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «7».. حديث الصباح والمساء ملحمة الحياة والموت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مذكرات هارى وميجان وكواليس الخروج الملكى الذى هز عرش بريطانيا