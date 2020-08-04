اعتزال كاسياس.. تاريخ بلا حدود واتهامات بالتسريب

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 03:29 م
كاسياس
كاسياس
الفجر الرياضي

أعلن إيكر كاسياس حارس مرمى منتخب إسبانيا وريال مدريد السابق اعتزال كرة القدم عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بعد مسيرة حافلة بالعطاء.

 

ولد كاسياس فيرنانديز في 20 مايو 1981 وبدأ كاسياس مسيرته في ريال مدريد عان 1990 في الفئات السنية، تم تصعيده للفريق الأول في عام 1999 وظل مع النادي 16 موسمًا حتى بات قائدًا تاريخيًا للنادي الملكي وشارك للمرة الأولى مع منتخب إسبانيا بعمر 19 عامًا عام 2000 وحقق رقما قياسيًا إذ بات الأكثر مشاركة مع الماتادور وبات سابع أكثر لاعب مشاركة دوليًا في التاريخ وثاني الأوروبيين خلف جانلويجي بوفون، حارس يوفنتوس ومنتخب إيطاليا.

 

شارك إيكر كاسياس لأول مرة مع نادي ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا يوم 15 سبتمبر 1999 وبات أصغر حارس مرمى يشارك في المسابقة في حينها حيث لم يتخط عمره 18 عاما و177 يومًا.

 

في 2012 دخل كاسياس في خلاف مع جوزيه مورينيو المدير الفني البرتغالي الذي فضل عليه الحارس الاحتياطي انتونيو أدان بعدما زعم الاستثنائي أن القديس يسرب اخبار الفريق، في يناير 2013 تم التعاقد مع دييجو لوبيز من إشبيلية واصبح الحارس الأساسي بعد إصابة كاسياس، ولكن بعد رحيل مورينيو في العام التالي عاد كاسياس للعرين.

 

رحل كاسياس في 2015 إلى بورتو البرتغالي لمدة عامين، واتهم والده فلورنتينو بيريز رئيس النادي بإجبار نجله على الرحيل، فيما انتقد زميله في منتخب إسبانيا تشافي هيرنانديز رحيله عن النادي الملكي، وأكد أن ريال مدريد لم يقدر اسهامات كاسياس.

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