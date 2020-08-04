الأهلي يستقر على بقاء أزارو ويرفض رحيله

كشفت تقارير صحفية أن مسئولي الأهلي حسموا مصير المغربي وليد أزارو نجم هجوم الفريق في الموسم المقبل واستقروا على بقاؤه عقب نهاية فترة إعارته إلى الاتفاق السعودي من أجل تدعيم خط هجوم الفريق الأحمر.









وتوجد ثقة في إضافة النجم المغربي لثقل كبير في الخط الأمامي في ظل عدم وجود اقتناع تام بما يقدمه الثنائي السنغالي اليو بادجي ومروان محسن نجمي الفريق بالإضافة إلى صلاح محسن نجم الفريق المعار إلى سموحة.









ويسعى مسئولو الأهلي لصرف النظر عن بيع ازارو والإبقاء عليه خاصة وأن وجهة النظر الداخلية تشير إلى أن امكانياته أفضل من جميع المهاجمين المقيدين في القائمة المارد الأحمر بل وأنه أفضل من جميع اللاعبين المعروضين على النادي للتعاقد معهم من أجل تدعيم خط الهجوم خاصة بعد فشل مفاوضات التعاقد مع جاكسون موليكا نجم مازيمبي.









وفتح مسئولو الأهلى خط اتصالات مع وليد أزارو بهدف الترتيب معه بشأن عودته إلى القاهرة وحسم موقفه من المشاركة في تدريبات الفريق في الفترة المقبلة.









ويتطلع مسئولو الأهلي للتفاوض مع النجم المغربي ووكيل أعماله من أجل الاتفاق على مستقبله الكروي عقب نهاية فترة إعارته في السعودية وكذلك حسم موقفه من المشاركة في التدريبات.









وطالب الأهلي مسئولي الاتفاق السعودي بضرورة تسديد مبلغ 100 ألف دولار له عبارة عن القسط الثاني والأخير من قيمة إعارة آزارو الذي رحل إلى النادي السعودي في يناير الماضي لمدة ستة أشهر مقابل 200 ألف دولار حصل الأهلي على نصفهم في فبراير الماضي ومتبقي مائة ألف أخرى.









وأرسل مسئولو القلعة الحمراء خطابا للاتفاق السعودي منذ أيام يستعجلون فيه صرف المبلغ المُتبقي خاصة بعد فسخ إعارة أزارو بسبب عدم حصوله على مستحقاته المتأخرة لدى النادي السعودي.



