الصين تشتري 5% من منتجات الطاقة في الولايات المتحدة

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 03:12 م
بوابة الفجر
اشترت الصين 5% فقط من هدف يبلغ 25.3 مليار دولار لمشتريات منتجات الطاقة من الولايات المتحدة في النصف الأول من العام الحالي، أي أقل بكثير من تعهداتها بموجب اتفاق تجارة بين أكبر اقتصادين في العالم وفي وقت تشهد فيه علاقاتهما توترا.


فقد بلغ إجمالي واردات الصين من النفط الخام والغاز الطبيعي المسال والفحم المعدني ومنتجات الطاقة الأخرى حوالي 1.29 مليار دولار منذ بداية العام وحتى يونيو، وفقا لحسابات أجرتها رويترز من واقع بيانات الجمارك الصينية.

وفي حين تسارعت مشتريات الصين من المنتجات الأمريكية في الآونة الأخيرة، يقول المحللون إن أسعار الطاقة الضعيفة وتدهور العلاقات ربما حالا دون تحقيق بكين لهدف العام بأكمله والمنصوص عليه في صفقة المرحلة 1 المبرمة في يناير.


وقالت ميشيل ميدان، المديرة في معهد أوكسفورد لدراسات الطاقة، "من غير المرجح أن تفي الصين بالتزامات المرحلة 1 لأنها كانت طموحا بشكل مفرط من البداية" مضيفة أنها تتوقع أن تكثف بكين عمليات الشراء لإبداء حسن النية.


وقد يؤدي عدم تحقيق الهدف إلى زيادة التوترات في العلاقات بين الولايات المتحدة والصين والتي شهدت تدهورا منذ بدء تفشي فيروس كورونا.


أخبار تهمك

رابط نتيجة الثانوية العامة 2020 برقم الجلوس على موقع وزارة التربية والتعليم عبر رابط g12.emis.gov (اعرف نتيجتك الآن)

منذ حوالي 3 ساعات

الخارجية الروسية: سنرد على نشر صواريخ أمريكية في أي منطقة

الآن

(رابط سريع / Fast Link) استعلم الآن عن نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم ورقم الجلوس عبر رابط وزارة التربية والتعليم g12.emis.gov.eg

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. تركي آل الشيخ يحتفل بعيد ميلاده رغم المرض

منذ حوالي 12 ساعة

الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم ورقم الجلوس

منذ حوالي 5 ساعات

رابط جديد.. الآن نتيجة الثانوية العامة 2020

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. تسريب نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم وأرقام الجلوس

منذ ساعة و 26 دقيقة

ترامب يكشف عن أكبر خطأ ارتكبته أمريكا في الشرق الأوسط

منذ حوالي 7 ساعات

نجم الأهلي بديل حمدي في طلائع الجيش

منذ ساعة

خاص.. الأهلي يعرض على شريف إكرامي منصب إداري بأوامر فايلر واللاعب يحسم أمره

منذ ساعتين

الادعاء العام الأمريكي: ترامب قد يخضع للتحقيق بتهمة الاحتيال المصرفي

الآن

بـ"رقم الجلوس".. نتيجة الثانوية العامة 2020 عبر موقع وزارة التربية والتعليم

منذ أقل من ساعتين

نجم الأهلي مطلوب في أوروبا

منذ ساعة و 28 دقيقة

الري الإثيوبية تعلن تفاصيل جديدة بشأن مفاوضات سد النهضة

منذ 43 دقيقة

12 لاعب دفعة واحدة خارج قائمة الأهلي لمواجهة إنبي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. "الفجر" تنشر تفاصيل جديدة بشأن موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2020

منذ حوالي 14 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:01 م

رابط جديد.. الآن نتيجة الثانوية العامة 2020

الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم ورقم الجلوس

10:20 ص

الري الإثيوبية تعلن تفاصيل جديدة بشأن مفاوضات سد النهضة

02:59 م

رابط نتيجة الثانوية العامة 2020 برقم الجلوس على موقع وزارة التربية والتعليم عبر رابط g12.emis.gov (اعرف نتيجتك الآن)

12:44 م

الادعاء العام الأمريكي: ترامب قد يخضع للتحقيق بتهمة الاحتيال المصرفي

11:45 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: هل تستحق حنين ومودة الرحمة؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «7».. حديث الصباح والمساء ملحمة الحياة والموت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مذكرات هارى وميجان وكواليس الخروج الملكى الذى هز عرش بريطانيا