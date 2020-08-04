متاحة الآن | الاستعلام NOW عن نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم ورقم الجلوس عبر رابط بوابة وزارة التربية والتعليم (اعرف نتيجتك من هناااااااااا)

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 03:18 م
نتيجة الثانوية العامة 2020
نتيجة الثانوية العامة 2020

متاحة الآن | الاستعلام NOW عن نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم ورقم الجلوس عبر رابط بوابة وزارة التربية والتعليم (اعرف نتيجتك من هناااااااااا)

الاستعلام الفوري عن تفاصيل نتيجة الثانوية العامة 2020 وأما بالنسبة لطلاب الثانوية العامة الذين لم يحالفهم الحظ في النجاح ورسبوا في العام الدراسي فإنهم سوف يؤدون امتحاناتهم بشكل ورقي في نظام التقويم الجديد الذي يكون المنظور فيه على "الأوبن بوك".


طريقة الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2020
- الدخول إلى موقع النتيجة "وزارة التربية والتعليم" من خلال الرابط التالي (اضغط هنـــــــــــــــــا).
- كتابة بيانات الطالب (الاسم ورقم الجلوس).
- كتابة رقم هاتف الطالب.
- ستظهر النتيجة على الفور.

جدير بالذكر أن اختبارات الثانوية العامة  بدأت في يوم 21 يونيو من عام 2020 و انتهت في يوم 21 يوليو حيث أدي الطلاب في آخر يوم مادة الجبر والهندسة الخاصة بطلاب الشعبة الرياضية، كما أدي طلاب الشعبة الأدبية والشعبة العلمية من الامتحانات يوم 19 يوليو  لمواد  الجيولوجيا والعلوم البيئية العلمية وعلم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية من الصف الثالث الثانوي.

متاحة الآن | الاستعلام NOW عن نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم ورقم الجلوس عبر رابط بوابة وزارة التربية والتعليم (اعرف نتيجتك من هناااااااااا)

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