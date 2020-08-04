"سنافيه".. أغنية جديدة لسمو الشيخة علياء بنت خليفة والفنان عيضه المنهالي والشاعر علي الخوار

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 03:21 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي

أطلقت المجموعة الذهبية أحدث أعمالها الغنائية التي حملت رائعة من روائع الشعر لسمو الشيخة علياء بنت خليفة آل مكتوم، تحت عنوان "سنافيه" وأبدعت سموها كما باقي قصائدها في البناء الفني والتغني بالجمال والشجاعة والشهامة لتعكس مفرداتها قيم الوفاء والتمسك بها، وببراعة التميز بالغزل العفيف من خلال التمسك بالعادات العربية الأصيلة.

 

"سنافيه" تم إطلاقها بحنجرة صوت الإمارات الفنان عيضه المنهالي، وسبق ان أطلقت شركة الخوار للإنتاج الفني خلال الفترة الماضية أغنية "الغلا انته" ليعاود الثلاثي الذهبي تعاونهما من جديد بأغنية "سنافيه" بهذه الشراكة الفنية ما بين سمو الشيخة علياء بنت خليفة آل مكتوم وصوت الإمارات الفنان عيضه المنهالي، وشركة الخوار للإنتاج الفني ممثلة بمالكها الشاعر علي الخوار والرئيس التنفيذي للشركة السيد علاء فياض.

 

ويقول مطلع الأغنية الجديدة:

 

مــا دام حـــبي بـدون قــــياس

يــــازيــــن لا تـشـــره عــلـيــه

 

مـشـتـاق تعبيري م الاحـساس

يـــا طـــيّــبٍ صــافي الــنـيّـه

 

بـعـيـونك الـسحر مــا ينقاس

يــــجــذب قــلـوبٍ هــــواويه

 

من شاف زينك يسال الـناس

مـن البـشر .. والاّ حـوريـــه؟

 

"سنافيه " من ألحان عبدالله المعمري وتنفيذ موسيقي للموزع زيد عادل والوتريات للمايسترو أحمد طه وتسجيل موسيقي  للمهندسين: حسين بركات وماجد صالح، أما المكساج والماسترينغ للمهندس أنس الباروكي، ومنتج منفذ شركة الخوار للإنتاج الفني، وبإدارة انتاج مميزة من علاء فياض والذي قام أيضاً بعمل التصميم الخاص بالفيديو، وإشرف عام شاعر الوطن الإماراتي علي الخوار .

 

وقد طرحت أغنية "سنافيه" بصوت الإمارات عيضه المنهالي، على القناة الرسمية لشركة الخوار للإنتاج الفني في  "اليوتيوب" وعلى كافة مواقع التواصل الاجتماعي، وكافة الإذاعات الخليجية والعربية.

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