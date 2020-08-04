هزة أرضية قوية تضرب تركيا

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 03:20 م
زلزال - أرشيفية
زلزال - أرشيفية
وكالات

أعلن مرصد قنديلي للزلازل، عن هزة أرضية بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر، ضربت تركيا، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.

                                         

وفي وقت سابق، ضرب زلزال، منطقة تورتوم في مدينة أرضروم شرق تركيا.

 

وذكرت وكالة "نيوترك بوست" التركية، أن رئاسة إدارة الكواث والطوارئ أكدت أن الزلزال وقع عندالساعة 19.46، بالتوقيت المحلي.

 

على الصعيد ذاته قال مرصد قانديلي لأبحاث الزلزال إن قوة الزلزال بلغت 3.7 درجات على مقياس ريختر.

 

وتقرر أن الزلزال الذي تسبب في حالة من الذعر على المدى القصير في المنطقة وقع على عمق 35.30 كيلومتر.

 

ولم ترد حتى الآن تقارير عن وقوع خسائر بشرية ومادية جراء الزلزال.

 

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