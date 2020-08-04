استطلاع رأي في ليفربول لاختيار أفضل أهداف محمد صلاح

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 03:12 م
محمد صلاح
محمد صلاح
أطلق فريق ليفربول بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم استطلاع رأي، حول أبرز أهداف نجمه المصري محمد صلاح خلال الموسم (2019-2020) "للبريمير ليغ".

ونشر ليفربول الاستطلاع عبر حسابه الرسمى على موقع "تويتر"، وعلق عليه: "موسم بطولي آخر لمحمد صلاح، أي هدف كان الأفضل بالنسبة لكم في الموسم المنقضي".

واختار ليفربول للتصويت، هدفي محمد صلاح، في مرمى قطبي مدينة مانشستر، فرقي "اليونايتد" والسيتي" إضافة إلى هدفه في مرمى أرسنال، أو التصويت لهدف آخر.

وتصدر محمد صلاح قائمة هدافي "الريدز" برصيد 19 هدفا، وساهم بها في تتويج ليفربول بلقب بطل الدوري الإنجليزي الممتاز، لأول مرة منذ عام 1990، والتاسع عشر في تاريخ النادي.

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