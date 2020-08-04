ممثلة "الصحة العالمية" الجديدة في مصر.. ابنة البحرين وقادت أزمة ليبيا

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 02:58 م
بوابة الفجر
كشفت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، عن تولي الدكتورة نعيمة حسن القصير، منصب ممثل المنظمة في مصر، ويأتي ذلك ضمن الحركة الدورية لممثلي منظمة الصحة العالمية في الدول، خلفا للدكتور جون جبور، الذي تولى مهامه الجديدة في سلطنة عمان.

وذكر جبور: "فخور بما تم إنجازه في الخريطة الصحية في جمهورية مصر العربية بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان كشريك أساسي، تحت مظلة قيادة سياسية حكيمة، بينما أبدت القصير سعادتها بتولي المنصب الجديد قائلة: "سعيدة بتولي منصبي في جمهورية مصر العربية، وأشعر بالحماس لاستكمال ماتم إنجازه لتحقيق مبدأ الصحة للجميع وبالجميع للشعب المصري".

وتستعرض الفجر أبرز المعلومات عن القصير:

- من دولة البحرين، وشغلت منصب ممثل منظمة الصحة العالمية بالإنابة في جمهورية مصر العربية منذ عام 2010 إلى عام 2013 إلى جانب عملها كمساعد للمدير الإقليمي للمنظمة آنذاك.

- تتمتع بأكثر من ثلاثين عامًا من الخبرة على المستوى القطري والإقليمي والدولي في مجالات النظام الصحي والعمل الإنساني والتنموي بتوجيه من دستور منظمة الصحة العالمية لحماية الصحة والأمن الصحي بشكل مسؤول.

- هي حاصلة على الدكتوراه الفخرية في العلوم (DSci) من جامعة غلاسكو كاليدونيان، اسكتلندا، المملكة المتحدة عام 2005؛ ومُنحت من جلالة ملك البحرين جائزة المرتبة الأولى للكفاءة في ديسمبر 2016.

- حصلت على جائزة القيادة في المسؤولية الاجتماعية من الشبكة العربية الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية في العالم العربي في الكويت عام 2018. وعملت كممثل لمنظمة الصحة العالمية في العراق في الفترة ما بين عام 2003 إلى عام 2010، وقادت أزمة ليبيا كممثل لمنظمة الصحة العالمية لمدة ثمانية أشهر.

- كان لها دور فعال في ضمان التنسيق الكامل بين وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية وشركاء التنمية للعمل مع استراتيجيات وخطط مساعدة واضحة للقطاع الصحي والتنمية.

- تم تعيينها من قبل المدير العام لمنظمة الصحة العالمية ككبير علماء التمريض والقبالة في المكتب الرئيسي بجنيف منذ عام 1999- إلى عام 2003، وقبل ذلك عملت ببلدها البحرين.

- سوف تستكمل د.نعيمة مهامها خلفا لـ"جبور" الذي عمل كممثل للمنظمة في مصر في الفترة ما بين 2015 إلى 2020.

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