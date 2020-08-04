الثالث مكرر علمي رياضة بالإسكندرية: مثلي الأعلى والدي.. وسألتحق بالهندسة

لم يكن يحلم الطالب "يحيى محمد فرغلي" ثالث مكرر شعبة علمي رياضة من محافظة الإسكندرية أن يكون من بين أوائل الثانوية العامة، حتى أنه لم يتابع مؤتمر وزير التربية والتعليم صباح اليوم الثلاثاء، للإعلان عن أسماء الأوائل، وأنه علم أنه من الأوائل من خلال اتصال هاتفي من عائلته.





وقال إن فكرة أن يكون وسط أوائل الثانوية العامة لم يكن هدفه طوال العام، لكنه وجد أن سبب تفوقه هو قدرته على تحصيل المقرر الدراسي بشكل متلاحق، مضيفا: "كنت لا آخذ وقت طويل في المذاكرة، لكن كنت أذاكر أولا بأول"، مشيرا إلى أنه اعتمد بجانب مجهوده الشخصي على المراكز التعليمية الخاصة.

وتابع يحيى، أن أزمة كورونا لم تشكل له أي عائق للتفوق، وأنه قد استفاد من الوقت للمزيد من التحصيل الدراسي، وأن الامتحانات قد وجدها سهلة هذا العام.

وأعلن أنه سيلتحق بكلية الهندسة، لأنه يحلم أن يكون مهندسا مثل والده الذي يجده مثله الأعلى، بقوله: "والدي كان يشجعني، ويقول أدخل الكلية التي نفسك فيها".





وأعلن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن المدارس الحكومية تفوقت على المدارس الخاصة والخاصة لغات في عدد أوائل الثانوية العامة، حيث أنتجت 30 طالبا، من بين 39 من أوائل الثانوية العامة، أما مدارس الرسمى لغات 3 والخاصة 1 والخاص لغات 5 طلاب.





وأوضح الوزير أن أوائل الثانوية العامة من شعبة الرياضيات 13 طالبا وطالبة منهم 11 ولد و2 بنات، ومن شعبة العلوم 12 منهم 7 بنين و5 بنات، والأدبى 14 طالب منهم 3 بنين و11 بنات، والعدد الكلى للأوائل 39 طالبا وطالبة.





وقال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن نسبة النجاح العامة 81.5 %، نسب نجاح البنين 79.9 و82.9% للبنات ليتفوقن البنات على البنين، مقارنة بالعام السابقة الذى طبق به العام الواحد، ليكون هذا العام هو الأعلى.





وتابع وزير التربية والتعليم خلال إعلانه نتيجة الثانوية العامة، أن نسبة النجاح بالمدارس الحكومية 85.4% والرسمى لغات 87%، والخاصة 72% وخاصة لغات 90%، والمنازل والخدمات 57 %.





وأوضح شوقى أن عدد الطلبة من 95% الى 100% نسبتهم 18% وهذا يساعد التنسيق في تنظيم الكليات، والذين حصلوا على نسب نجاح من 85 إلى 90 % حوالى 16%، والحاصلين على نسب من 90 إلى 95% حوالى 18.3%



