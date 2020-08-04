في أسبوع.. 3 أوبئة قاتلة تنضم إلي قائمة فيروسات 2020

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 04:35 م
ارشيفية
ارشيفية
مارينا بشارة
شهد عام 2020 انتشار العديد من الأوبئة القاتلة، التي تهدد بحياة الإفراد ومنها فيروس كورونا المستجد، حيث حصد الآلاف وتزداد الإعداد به يوميا، وفي الأسبوع الماضي شهد العالم تحذيرات من وجود 3 أوبئة خطيرة تعصف بحياة الأشخاص.

وترصد "الفجر" في السطور التالية 3 أوبئة قاتلة تهدد حياة الأشخاص مؤخرا:

عدوي بابيسيا:

كشفت منظمة الصحة ببريطانيا في الأيام الماضية عن تسجيل أول حالة حاملة لعدوى بابيسيا المسببة الوفاة، والتي تنقلها حشرة القُراد، وجاء ذلك وفق لما ذكرته صحيفة "إندبندنت" البريطانية.

وقال الأطباء إن الفيروس ينتج بسبب طفيليات تم اكتشافها لأول مرة في حشرة القراد عام 2013، ويمكن أن تؤدي الي مجموعة من الأمراض مثل مرض "لايم" الذي يسبب التهاب الدماغ وأعصاب الأطراف.

وأضاف الأطباء أن احتمال تفشي الفيروس بين الناس ضعيف جدا، ولكن حرصت الحكومة على توعية الأفراد، حتى يتابعوا المرض الإجراءات الاحترازية ضد القراد.

عدوي السمالونيلا:

أعلنت مراكز الفيدرالية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، عن تسجيل 396 حالة إصابة بالسالمونيلا في 30 ولاية أمريكية، وتم إدخال 60 شخصًا إلى المستشفى، ولم يتم تسجيل أي حالة وفاة بسبب هذا المرض الذي ظهر لأول مرة في 10 يوليو.

وأكدت إدارة الغذاء والدواء الأميركية، يوم السبت الماضي، أن البصل الأحمر الذي تزرعه شركة "طومسون الدولية" مصدر محتمل للعدوى المعوية الحادة، وفق لما نقلت قناة "سي بي إس".

كما أعلنت كندا عن تفشي لهذه العدوى المعوية، والتي قد تكون مرتبطة بالولايات المتحدة، وبحسب منظمة الصحة العالمية، فأن معظم الحالات تكون خفيفة، ويتعافى المرضى منها لكن في بعض الحالات تشكل خطورة كبيرة، خاصة عند الأطفال وكبار السن، إذا يمكن أن يصبح الجفاف المرتبط بهذا المرض، حادًا ومهددًا للحياة.

ويزداد خطر الإصابة بالسالمونيلا بسبب إضعاف الجهاز المناعي، وبالتالي الإصابة الإيدز، مرض فقر الدم المنجلي، مرض الملاريا.

بكتيريا فيبريو:

وفي الصين تعرض رجل إلي التهابات شديدة الخطورة أثناء تنظيف سمكة "الفرخ الأوروبي" دون ارتداء القفازات مما تسبب في غرز الشوكة في يده، وعلى آثر ذلك كادت أن تبتر ذراعه، بحسب صحيفة "جويانج إيفننج نيوز" الصينية.

وأوضحت الصحة أن البكتريا تعرف باسم "فيبريو فولنيفيكوس"، وتشكل خطر كبير علي حياة الانسان، حيث يمكن أن تؤدي الي وفاة ثلث من تصيبهم من البشر، إذا لم تعالج فورا وأخذ كافة الاحتياطات والوقاية لمنع انتشارها داخل الجسم.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا بوابة الفجر امراض خطيرة الفجر 3 اوبئة خطيرة

أخبار تهمك

رابط نتيجة الثانوية العامة 2020 برقم الجلوس على موقع وزارة التربية والتعليم عبر رابط g12.emis.gov (اعرف نتيجتك الآن)

منذ حوالي 4 ساعات

رابط جديد.. الآن نتيجة الثانوية العامة 2020

منذ حوالي 3 ساعات

ترامب يكشف عن أكبر خطأ ارتكبته أمريكا في الشرق الأوسط

منذ حوالي 8 ساعات

الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم ورقم الجلوس

منذ حوالي 7 ساعات

الخارجية الروسية: سنرد على نشر صواريخ أمريكية في أي منطقة

الآن

عاجل.. "الفجر" تنشر تفاصيل جديدة بشأن موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2020

منذ حوالي 16 ساعة

الري الإثيوبية تعلن تفاصيل جديدة بشأن مفاوضات سد النهضة

منذ ساعتين و 11 دقيقة

حقيقة استضافة قناة الأهلي لحسام حسن

منذ ساعة و 22 دقيقة

قنبلة من العيار الثقيل في ميركاتو ريال مدريد

منذ حوالي 8 ساعات

نجم الأهلي بديل حمدي في طلائع الجيش

منذ ساعتين و 32 دقيقة

ساعات تفصل مانشستر سيتي عن الصفقة الأولى هذا الصيف

منذ أقل من ساعتين

في أسبوع.. 3 أوبئة قاتلة تنضم إلي قائمة فيروسات 2020

منذ 34 دقيقة

عاجل.. تركي آل الشيخ يحتفل بعيد ميلاده رغم المرض

منذ حوالي 14 ساعة

12 لاعب دفعة واحدة خارج قائمة الأهلي لمواجهة إنبي

منذ حوالي 5 ساعات

الادعاء العام الأمريكي: ترامب قد يخضع للتحقيق بتهمة الاحتيال المصرفي

الآن

خاص.. الأهلي يعرض على شريف إكرامي منصب إداري بأوامر فايلر واللاعب يحسم أمره

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

بعد انتشار حشرات مصاصة للدماء.. ما لا تعرفه عن "القراد" (فيديو)

كيف تواجه "مصاصة الدماء" التي ظهرت مؤخرًا في قرى مصر؟.. خبراء يكشفون سبل مكافحة القراد (فيديو)

بعد إصابة جاستن بيبر به.. اعرف أسباب وأعراض وطريقة علاج مرض لايم Lyme disease

بسبب "حشرة".. مرض جديد في أمريكا تشبه أعراضه الإصابة بفيروس كورونا (تفاصيل)

"أشد من كورونا".. حيوانات تهدد العالم بأوبئة جديدة

أعراض تشبه كورونا.. أمراض تسببها حشرة القراد

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:28 م

ساعات تفصل مانشستر سيتي عن الصفقة الأولى هذا الصيف

الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم ورقم الجلوس

10:20 ص

رابط جديد.. الآن نتيجة الثانوية العامة 2020

02:01 م

الادعاء العام الأمريكي: ترامب قد يخضع للتحقيق بتهمة الاحتيال المصرفي

11:45 م

الري الإثيوبية تعلن تفاصيل جديدة بشأن مفاوضات سد النهضة

02:59 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: هل تستحق حنين ومودة الرحمة؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «7».. حديث الصباح والمساء ملحمة الحياة والموت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مذكرات هارى وميجان وكواليس الخروج الملكى الذى هز عرش بريطانيا