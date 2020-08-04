بعد ظهور النتيجة.. تفاصيل امتحان الدور الثاني للثانوية العامة

بمجرد ظهور نتيجة الثانوية العامة التي اعتمدها الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بنسبة نجاح 81.5%، كثرت التساؤلات حول امتحانات الدور الثاني، والفئات المسموح لها.





١. تبدأ امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة، في 22 أغسطس المقبل وتستمر حتى 2 سبتمبر 2020.





٢. ويسمح لمن رسبوا في امتحان الدور الأول في مادتين فأقل، بالدخول لامتحان الدور الثاني.





٣.ويستفيد بالدرجة الفعلية، من قام بتأجيل امتحان الدور الأول في جميع المواد بسبب عذر قانوني، أو إصابة بفيروس كورونا أو تواجد في منطقة عزل صحي.





٤. يعقد امتحان استثنائي لمن اضطر للتأجيل للدور الثاني بالدرجة الفعلية بسبب حالته الصحية، ثم رسب ليكون هذا الدور بالنسبة له هو الدور الثاني.





٥. ولا يحق للطالب الذي رسب في 3 مواد دون عذر قانوني، بدخول امتحان الدور الثاني، ويعتبر راسبًا.





٦. ويؤدى الطلاب السبت 22 أغسطس، امتحان اللغة العربية والأحد 23 أغسطس اللغة الاجنبية الثانية.





٧. يتسلم الطلاب كراسات امتحان المواد التي لا تضاف للمجموع.





٨. ويؤدى الطلاب الإثنين 24 أغسطس، الجبر والهندسة الفراغية، والأربعاء 26 أغسطس امتحان الفيزياء والتاريخ.





٩. كما يؤدي الطلاب، الخميس 27 أغسطس، اللغة الأجنبية الأولى، والسبت 29 أغسطس امتحان الكيمياء والجغرافيا.





١٠. بينما يؤدي الأحد 30 أغسطس امتحان الديناميكا، والإثنين 31 أغسطس امتحان الجيولوجيا وعلم النفس والتفاضل والتكامل، والأربعاء 2 سبتمبر الأحياء والفلسفة والاستاتيكا.





وكان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اعتمد نتيجة الثانوية العامة بنسبة نجاح 81.5%، وجاء عدد الطلاب الحاصلين على مجموع من 95% إلى أقل من 100% في الثانوية العامة 18%، ونفسها للحاصلين على مجموع من 90% إلى 95%.





وبالنسبة للطلاب الأوائل هذا العام وصل عددهم إلى ٣٩ طالبا، ومن شعبة الرضيات 13 طالبا، بينهم 11 بنين وفتاتين 2، شعبة العلوم 12 طالبا منهم 7 بنين 5 بنات، ومن شعبة الأدبي 14طالبا، منهم 3 بنين و11 بنات.





وجاء من المدارس الحكومية المجانية نحو 30 طالبا من قائمة الأوائل بينما حققت المدارس الرسمية لغات 3 طلاب، والمدارس الخاصة طالب واحد، والخاصة لغات 5 طلاب.



