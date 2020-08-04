برلماني يقدم بيان عاجل لوزير التعليم العالي بشأن تنسيق الجامعات الخاصة

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 02:44 م
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
تقدم النائب محمد عبدالغني عضو مجلس النواب، ببيان عاجل لوزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن قيام المجلس الأعلى للجامعات الخاصة بإصدار قرار في جلسته التي انعقدت الاثنين الماضي 27 يوليو 2020 برئاسة الوزير، بشأن تنسيق القبول الخاص بالجامعات الخاصة.

وأعلن عبر بيان أصدرته وزارة التعليم العالي، أنه تم الموافقة من قبل المجلس الأعلى للجامعات على بعض من الإجراءات والقواعد المنظمة بشأن التنسيق للعام الجامعي 20202021، والتي تضمن تطبيق نظام الشرائح حسب مجموع الطلاب في الثانوية العامة فيما يبلغ الحد الأدنى للتقدم لهذا العام في كليات الجامعات ويكون النسبة للقبول في كلية الهندسة 80%. 

وأضاف عبدالغني خلال بيانه العاجل اليوم الثلاثاء، أن هذا الأمر تحدثنا فيه مرارًا وتكرارًا من زيادة أعداد الطلبة المقبولين بكليات الهندسة بالجامعات الخاصة من ناحية، كما سيؤثر فيما بعد على أعداد العاطلين المتخرجين من كليات الهندسة لعدم تكافؤ حاجة سوق العمل مع تلك الأعداد، بجانب خريجي المعاهد الهندسية وأعداد المقبولين بالمعاهد الهندسية الخاصة.

وأوضح عبدالغني، أن تلك النسب تعني مستوى كفاءة أقل للطلبة المقبولين بكليات مثل الهندسة التي تمس حياة المواطنين في الكثير من تخصصاتها مثل التخصصات المدنية والمعمارية وغيرها، وكذلك الحياة الاقتصادية للدولة بصفة عامة مما سينعكس تأثيره على المجتمع والدولة ككل اقتصاديا واجتماعيًا. 

وطالب عضو مجلس النواب، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بضرورة مراجعة نسب قبول الحد الأدنى بكليات الهندسة بما يتناسب مع نسب قبول الحد الأدنى بالجامعات الحكومية، بالإضافة إلى ما هو الحد الأقصى للأعداد المقبولة بكليات الهندسة بالجامعات الخاصة هذا العام وفقًا لنسب قبول الحد الأدنى التي أعلنتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي هذا العام.

كما طالب النائب، بمدى حاجة سوق العمل لزيادة اعداد طلبة كليات الهندسة مع الاخذ في الاعتبار خريجي المعاهد الهندسية الخاصة، وفقًا لتلك النسب التي حددتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزير التعليم العالي بوابة الفجر الفجر الثانوية العامه التنسيق البرلمان أخبار مصر

أخبار تهمك

الري الإثيوبية تعلن تفاصيل جديدة بشأن مفاوضات سد النهضة

منذ 43 دقيقة

عاجل.. تركي آل الشيخ يحتفل بعيد ميلاده رغم المرض

منذ حوالي 12 ساعة

الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم ورقم الجلوس

منذ حوالي 5 ساعات

رابط نتيجة الثانوية العامة 2020 برقم الجلوس على موقع وزارة التربية والتعليم عبر رابط g12.emis.gov (اعرف نتيجتك الآن)

منذ حوالي 3 ساعات

الخارجية الروسية: سنرد على نشر صواريخ أمريكية في أي منطقة

الآن

ترامب يكشف عن أكبر خطأ ارتكبته أمريكا في الشرق الأوسط

منذ حوالي 7 ساعات

رابط جديد.. الآن نتيجة الثانوية العامة 2020

منذ أقل من ساعتين

نجم الأهلي بديل حمدي في طلائع الجيش

منذ ساعة

(رابط سريع / Fast Link) استعلم الآن عن نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم ورقم الجلوس عبر رابط وزارة التربية والتعليم g12.emis.gov.eg

منذ أقل من ساعتين

12 لاعب دفعة واحدة خارج قائمة الأهلي لمواجهة إنبي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تسريب نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم وأرقام الجلوس

منذ ساعة و 26 دقيقة

نجم الأهلي مطلوب في أوروبا

منذ ساعة و 28 دقيقة

عاجل.. "الفجر" تنشر تفاصيل جديدة بشأن موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2020

منذ حوالي 14 ساعة

بـ"رقم الجلوس".. نتيجة الثانوية العامة 2020 عبر موقع وزارة التربية والتعليم

منذ أقل من ساعتين

خاص.. الأهلي يعرض على شريف إكرامي منصب إداري بأوامر فايلر واللاعب يحسم أمره

منذ ساعتين

الادعاء العام الأمريكي: ترامب قد يخضع للتحقيق بتهمة الاحتيال المصرفي

الآن

موضوعات متعلقة

عاجل.. نتيجة تنسيق المرحلة الأولى الطب 98.17% والأسنان 97.92% للأسنان والهندسة مرحلة ثانية

كل ما تريد معرفته عن نتيجة تنسيق الشهادات الفنية

ارتفاع الحد الأدنى بقطاع المعاهد الهندسية بتنسيق 2019 /2020

اعرف الحد الأدنى في تنسيق الجامعات الخاصة 2019

خلال ورشة عمل تقييم أداء المعاهد العالية للهندسة والتكنولوجيا والفنون التطبيقية

عاجل| نتيجة تنسيق القبول بالجامعات الخاصة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:01 م

رابط جديد.. الآن نتيجة الثانوية العامة 2020

الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم ورقم الجلوس

10:20 ص

الري الإثيوبية تعلن تفاصيل جديدة بشأن مفاوضات سد النهضة

02:59 م

رابط نتيجة الثانوية العامة 2020 برقم الجلوس على موقع وزارة التربية والتعليم عبر رابط g12.emis.gov (اعرف نتيجتك الآن)

12:44 م

الادعاء العام الأمريكي: ترامب قد يخضع للتحقيق بتهمة الاحتيال المصرفي

11:45 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: هل تستحق حنين ومودة الرحمة؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «7».. حديث الصباح والمساء ملحمة الحياة والموت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مذكرات هارى وميجان وكواليس الخروج الملكى الذى هز عرش بريطانيا