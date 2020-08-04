هل ينتفل رونالدو إلى باريس سان جيرمان؟

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 02:42 م
رونالدو
رونالدو
يفكر مهاجم يوفنتوس، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، في الانتقال إلى باريس سان جيرمان هذا الصيف.


حسب ما نشرته مجلة فرانس فوتبول، فإن كريستيانو يفكر جدياً في مغادرة يوفنتوس من أجل اللعب مع باريس سان جيرمان، وكانت هذه الفكرة تطارد المهاجم البرتغالي منذ عدة أشهر.


ويعود كل شيء إلى مواجهة لوكوموتيف موسكو، حيث لم يكن كريستيانو سعيداً بأداء الفريق على الرغم من فوزه 2-1، يقولون أنه في تلك الليلة أخبر المقربين منه عن فكرة اللعب في باريس سان جيرمان.


وأعرب رونالدو عن خيبة أمله في ذلك الوقت، من خلال أداء يوفنتوس هذا الموسم، حيث كانت هناك المزيد من الشكوك مع ماوريزيو ساري، وكان متحمس مع حقيقة أن يكون قادراً على تشكيل جبهة هجومية مع نيمار دا سيلفا، وكيليان مبابي.


وتؤكد المجلة الفرنسية، أن كريستيانو لديه علاقة شخصية جيدة مع كل من نيمار ومبابي، وأنه سيكون محفزاً له لتشكيل هجوم معهم، كما أنه يؤثر على حقيقة العيش في باريس، المدينة التي يتمنى العيش فيها تريدها أكثر من تورينو.


وأكد المقربون من رونالدو أن اللاعب ليس مستاء في يوفنتوس لكنه ليس سعيداً أيضاً، في حين أن فكرة الانتقال لباريس سان جيرمان تجذب النجم البرتغالي بشدة.

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