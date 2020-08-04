قبل مواجهاتهما المرتقبة.. ماذا يقول التاريخ عن مواجهات ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا؟

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 02:36 م
ريال مدريد ومانشستر سيتي
ريال مدريد ومانشستر سيتي
علاء خليف
يستعد فريق ريال مدريد لمواجهة نارية ضد مانشستر سيتي الإنجليزي في إياب الدور ثمن النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا، وذلك بعد قرار استئناف البطولة في الشهر الحالي، بعد فترة توقف دامت أكثر من 5 أشهر بسبب فيروس كورونا.


ويلتقي ريال مدريد مع نظيره مانشستر سيتي يوم الجمعة القادم الموافق 7 أغسطس على ملعب "الاتحاد" معقل السيتيزين، بعدما انتهت مباراة الذهاب بين الفريقين على ستاد "سانتياجو برنابيو" في العاصمة الإسبانية مدريد بخسارة الملكي 2/1.


وسبق والتقيا ريال مدريد ومانشستر سيتي في 3 مواجهات رسمية ببطولة دوري أبطال أوروبا بواقع (5 مباريات)، فاز الملكي في مباراتين، وخسر مباراة، وحسم التعادل نتيجة مباراتين بينهما.


ويستعرض "الفجر الرياضي" في هذا التقرير تاريخ مواجهات ريال مدريد ومانشستر سيتي:-

- أول مواجهة جمعت الريال ومانشستر سيتي كانت في دور المجموعات بالبطولة الأوروبية موسم 2012-2013، وفاز بطل إسبانيا 3 – 2 في لقاء الذهاب، وحسم التعادل 1-1 نتيجة مباراة الإياب.


- تجدد اللقاء بين الريال ومان سيتي في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2015-2016، وحسم التعادل السلبي نتيجة مباراة الذهاب في انجلترا، وفاز ريال مدريد بهدف نظيف في لقاء الإياب.


- آخر مواجهة جمعت ريال مدريد ومانشستر سيتي كانت في لقاء ذهاب دور الـ16 من النسخة الحالية ببطولة دوري أبطال أوروبا، وفاز بطل انجلترا 2-1.

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