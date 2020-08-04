مسحة طبية لفريق الزمالك استعدادا لمواجهة المصري
الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 02:35 م
رامي بشاي
خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي وأفراد الجهاز الفني والإداري للفريق لمسحة طبية جديدة ظهر اليوم الثلاثاء، بمعسكر برج العرب الحالي للكشف عن فيروس كورونا.
يأتي ذلك استعدادا للقاء المصري البورسعيدي المقرر له يوم الخميس المقبل في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة عشر لمسابقة الدوري المصري الممتاز.
وكان اتحاد الكرة قد أعلن عن خضوع أندية الدوري لمسحات للكشف عن كورونا قبل المباريات الرسمية بمسابقة الدوري.
وينتظم الفريق في معسكر مغلق حاليا بأحد فنادق برج العرب استعدادا للقاء المصري البورسعيدي، ويخوض الفريق تدريباته على فترة واحدة بملعب فندق الإقامة.