مسحة طبية لفريق الزمالك استعدادا لمواجهة المصري

خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي وأفراد الجهاز الفني والإداري للفريق لمسحة طبية جديدة ظهر اليوم الثلاثاء، بمعسكر برج العرب الحالي للكشف عن فيروس كورونا.









يأتي ذلك استعدادا للقاء المصري البورسعيدي المقرر له يوم الخميس المقبل في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة عشر لمسابقة الدوري المصري الممتاز.









وكان اتحاد الكرة قد أعلن عن خضوع أندية الدوري لمسحات للكشف عن كورونا قبل المباريات الرسمية بمسابقة الدوري.









وينتظم الفريق في معسكر مغلق حاليا بأحد فنادق برج العرب استعدادا للقاء المصري البورسعيدي، ويخوض الفريق تدريباته على فترة واحدة بملعب فندق الإقامة.