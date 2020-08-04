الجنايني: عودة الدوري لم يكن "اختراع" ولن أعدل عقوبة كهربا

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 02:32 م
عمرو الجنايني
عمرو الجنايني
علي نبوي
أكد عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، أن قرار عودة الدوري لم يكن "اختراع" ومعظم دول العالم أعادت بطولاتها. 

وقال الجنايني في تصريحات مع الصقر أحمد حسن عبر برنامج "ملعب الصقر" المذاع عبر راديو مصر: "عودة الدوري لم يكن اختراع، قمنا بالعمل بنظام صحي معتمد من جانب الفيفا ووزارة الصحة ولدينا لجنة طبية برئاسة الدكتور محمد سلطان". 

وأضاف:" أعتقد أنه لا يوجد أي وجه اعتراض من جانب أي فريق على هذه الأمور".


 وحول تخفيف عقوبة لاعب الأهلي محمود كهربا، قال:" هذا الأمر تم مناقشته من لجنة الانضباط، ثم صدر قرار من لجنة الاستئناف، ولا يوجد أي قرار آخر، مع احترامي لكل الأندية لن أقوم بتعديل أي عقوبات، ليس لنا سلطة في ذلك، هناك قاضٍ أصدر حكما والأمر انتهي". 


ورفض الجنايني، التعليق على ترشيح أي شخص آخر لقيادة اتحاد كرة القدم في الانتخابات القادمة. 

وأكد على وجود حكام أجانب لمباراة الأهلي والزمالك في الفترة القادمة، لأنه قرار رئيس وزراء.

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