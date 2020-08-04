حريق واسع بمحطة لتوليد الطاقة في محافظة سمنان الإيرانية

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 02:31 م
حريق - أرشيفية
حريق - أرشيفية
وكالات

انداع حريق واسع في محطة لتوليد الطاقة في محافظة سمنان شرقي العاصمة الإيرانية طهران، حسبما ذكرت وكالة "إيرنا" الإيرانية للأنباء، اليوم الثلاثاء.

 

وكشف مدير دائرة الإطفاء في محافظة سمنان سعيد إسماعيل بور، أن "حريقا واسعا اندلع في محطة الشهيد باكري التي تعمل وفق تقنية الدورة التركيبية منذ الساعة 12:57".

 

كما شهدت إيران حريقًا واسعًا، في مدينة جاجرود برديس الصناعية الخاصة شمال شرق العاصمة طهران، ضمن سلسلة الحوادث والحرائق الغامضة التي تجتاح البلاد.

 

ونقلت وكالة أنباء إيران الرسمية "إرنا"، عن جلال ملكي المتحدث باسم دائرة الإطفاء في العاصمة طهران، قوله إن الحريق عند الساعة السادسة وخمسين دقيقة صباح اليوم ونجم عنه دخان كثيف جدا وتعمل فرق الإطفاء من بلدات برديس وبومهن ورودهن على إخماد النيران.

 

وأضاف جلال ملكي: "النيران اندلعت في ثلاث وحدات إنتاج ومبنى من طابقين ومخازن تضم جلودا وأخشابا تستخدم في صناعة الخزن".

 

وأوضح جلال ملكي، أن مساحة المنطقة التي امتدت فيها النيران تبلغ نحو 2500 متر مربع.

 

وبحسب  وكالة "إرنا" الرسمية، تحتوي هذه المدينة الصناعية على العديد من وحدات الإنتاج، بما في ذلك الصناعات اللاصقة والصناعات الخشبية والمعدنية.

 

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