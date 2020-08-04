الزمالك يؤجل إتمام صفقة مدافع بيراميدز
الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 02:11 م
أكد أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، أن الزمالك قرر تأجيل حسم صفقة عبدالله بكري مدافع فريق بيراميدز.
وقال أحمد حسن عبر برنامجه "ملعب الصقر" المذاع عبر راديو مصر:" الزمالك كان يريد ضم بكري، لكن مطالب بيراميدز وشروطه بالحصول على مليون دولار، وراء رغبة إدارة الزمالك في التراجع عن ضم اللاعب".
وأضاف:" كما أن الزمالك لديه لاعبين مميزين في خط الدفاع مثل محمود علاء ومحمد عبدالغني ومحمود حمدي "الونش"، مع محمد عبدالسلام لاعب منتخب مصر الأوليمبي".