حريق بمطار مصراتة الدولي في ليبيا

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 02:09 م
حريق - أرشيفية
حريق - أرشيفية
وكالات

اندلع حريق، بمحطة الركاب بمطار مصراته الدولي ليلة أمس الاثنين الموافق 2020/8/3"، حسبما ذكرت قناة روسيا اليوم.

 

وقد قررت سلطات المطار، إيقاف تقديم كافة الخدمات لشركات الطيران التجارية من مطار مصراتة الدولي وإلى حين إشعار آخر.

 

وكانت مصلحة المطارات التابعة لوزارة المواصلات الليبية ، أعلنت إيقاف الرحلات الجوية من مطار مصراته واستئنافها من مطار معيتيقة.

 

وأفادت مصلحة المطارات الليبية التابعة لحكومة الوفاق بأنه "سيتم استئناف رحلات شركات الطيران التجارية (المغادرة) مجددا من مطار معيتيقة الدولي ابتداء من صباح يوم الأحد الموافق 2020/8/9 وذلك نظرا لأعمال الصيانة الجاري تنفيذها حاليا بالمطار والتي تعيق العملية التشغيلية في الوقت الحالي".

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ليبيا طيران تجاري حريق بمطار مصراتة

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