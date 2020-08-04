نجم الأهلي يقترب من الدوري السعودي

أكد أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، أنه من الوارد رحيل محمود عبدالمنعم "كهربا" إلى الدوري السعودي في الموسم القادم.









وقال أحمد حسن عبر برنامجه "ملعب الصقر" المذاع على راديو مصر: "لجنة التخطيط للكرة في الوقت الحالي تعيش في حيرة كبيرة بعد وجود حديث حول تلقي محمود كهربا عرضا كبيرا من نادي النصر السعودي للانتقال إليه في الموسم المقبل".









وأضاف: "رغم ان النادي الأهلي كان يرفض في البداية فكرة رحيل كهربا، إلا أنه هناك بعض الحسابات التي تجعل النادي يوافق على رحيله قبل الموسم الجديد".









وواصل:" الأهلي في الوقت الحالي يسعى لحسم صفقة رمضان صبحي ولو حسمت بشكل رسمي، سيكون هناك فرصة كبيرة لرحيل كهربا للدوري السعودي، خصوصا ان مركزه سيضم أكثر من لاعب".









وواصل:" العرض السعودي مغري بشكل كبير من الناحية المادية وقد يكون سبب ان الاهلي يفكر في ترك اللاعب لتحقيق استفادة مادية للاهلي وكهربا في نفس الوقت، لكن لو صفقة رمضان فشلت، فلن يرحل اللاعب".