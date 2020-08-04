ارتفاع نشاط الصناعات التحويلية التركي بأسرع معدل في 9 أعوام

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 01:55 م
بوابة الفجر
 أظهر مسح يوم الثلاثاء أن نشاط قطاع الصناعات التحويلية التركي زاد في يوليو بأسرع معدل في تسعة أعوام بالتزامن مع تخفيف إجراءات مكافحة جائحة كورونا.

وبحسب بيانات المسح الذي أجرته غرفة الصناعة في اسطنبول وآي.إتش.إس ماركت، ارتفع مؤشر مديري المشتريات الرئيسي إلى 56.9 في يوليو تموز مقارنة مع 53.9 في يونيو ، مسجلا أعلى قراءة منذ فبراير 2011.

بدأت إعادة فتح الاقتصاد على نطاق واسع في أول يونيو وأدى استئناف العمل وعودة العملاء إلى ثاني زيادة شهرية في طلبيات التوريد الجديدة بقطاع الصناعات التحويلية التركي. وكان معدل التوسع من أسرعها منذ بدء إجراء المسح في يونيو2005.

وزادت طلبيات التصدير الجديدة، وإن كان بمعدل أقل من معدل إجمالي الأعمال الجديدة.

تشير بيانات أحدث مسح لمؤشر مديري المشتريات إلى أن القطاع يتعافى بعد الجائحة التي أدت لتباطؤ حاد منذ مارس . وشهد يوليو تموز زيادة كبيرة في الإنتاج والطلبيات الجديدة، حيث ظهرت ضغوط على الطاقة الإنتاجية ووظفت الشركات عمالة إضافية.


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