ارتفاع أرباح سنتامين إلى 191 مليون دولار بعد زيادة أسعار الذهب

أعلنت سنتامين لاستخراج الذهب يوم الثلاثاء ارتفاع أرباح النصف الأول من العام قبل الضرائب، مدعومة بزيادة إنتاج منجم السكري التابع لها في مصر وصعود أسعار المعدن بفعل الطلب على الملاذات الآمنة في ظل تفشي فيروس كورونا.





قفز سهم الشركة 1.2 بالمئة إلى 209.98 بنس بحلول الساعة 0703 بتوقيت جرينتش.





وصعدت أسعار الذهب نحو 30 بالمئة منذ بداية العام لأسباب أهمها خفض أسعار الفائدة وتطبيق البنوك المركزية في أنحاء العالم إجراءات تحفيز واسعة النطاق لتخفيف الضرر الاقتصادي الناجم عن الجائحة.





أعطى ذلك دفعة لشركات التعدين مثل سنتامين التي باشرت العمل في فرص توسع.





وقالت الشركة، التي أنهت في الآونة الأخيرة محادثات مع إنديفور للتعدين بشأن استحواذ محتمل، إن أرباحها قبل الضرائب زادت إلى 191 مليون دولار لنصف السنة المنتهي في 30 يونيو حزيران، مقارنة مع 59.6 مليون قبل عام.





وأعلنت الشركة عن توزيعات أرباح مرحلية ثانية بواقع ستة سنتات للسهم.





وقالت الشركة المدرجة في لندن إنها مازالت بصدد تحقيق هدف لإنتاج العام بأكمله بين 510 آلاف و525 ألف أوقية (أونصة) من الذهب وهدف لتكاليف بين 630 و680 دولارا للأونصة المنتجة.





وزادت الإيرادات 56 بالمئة إلى 449 مليون دولار من مبيعات ذهب بلغت 270 ألفا و529 أوقية، بزيادة تسعة بالمئة على أساس سنوي.







