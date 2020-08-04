خاص.. الأهلي يعرض على شريف إكرامي منصب إداري بأوامر فايلر واللاعب يحسم أمره

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 01:38 م
شريف إكرامي
شريف إكرامي
محمد الصو
كشف مصدر داخل إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، عن وجود عرض مغري من جانب النادي إلى شريف إكرامي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم، قبل رحيله بصفة رسمية خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي"، أن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق، طالب إدارة النادي بضرورة الحفاظ على الحارس الدولي وتواجده في أي منصب داخل النادي.

وأوضح المصدر، أن فايلر يرغب في استمرار اللاعب ولكن ليس ضمن الفريق الأول حسب رغبة إكرامي، ولكنه طالب بتعينه في منصب استشاري خاصةً أنه يرى فيه دور القيادي.

وتابع: "فايلر أكد للجنة التخطيط أن الحارس الدولي، يمكنه العمل في منصب إداري خاصةً أنه يقوم باستشارته في العديد من الأمور منذ تواجده في تدريب القلعة الحمراء".

واختتم: "لجنة التخطيط قامت بالفعل بالتواصل مع إكرامي، لعرض الأمر عليه وتوليه منصب داخل المارد الأحمر، إلا أنه لم يعلن رده النهائي حتى الآن".

وأعلن شريف إكرامي حارس الفريق، عن رحيله بصفة رسمية خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية وعدم تجديد تعاقده، وسط أنباء تفيد توقيعه لصفوف بيراميدز سبورت، بالموسم الجديد.

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