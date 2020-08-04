السادس مكرر أدبي بالإسكندرية: لم أتوقع سماع اسمي بين الأوائل

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 01:29 م
بوابة الفجر
دينا حسن-محمد رجب
"لم أكن أتوقع أن أكون بين الأوائل" هكذا علقت الطالبة رغدة بيومي السادس مكرر شعبة أدبي من محافظة الإسكندرية على سماع إعلان إسمها بين العشرة الأوائل، معلقة أن من ابلغها انفعال والدتها عند سماع اسمها، بأنها احتلت المرتبة السادس المكرر في ترتيب الثانوية العامة بمجموع 407.5 درجة. 

وقالت"رغدة"، في حديثها لـ"الفجر"، اليوم الثلاثاء: "حاولت بقدر استطاعتي ان اجتهد في فترة دراستى التي لا تتجاوز ال ٦ ساعات يوميا". 

مستوى الامتحانات لدى رغدة لم يكن باليسير وكانت اصعبهم مادة التاريخ معلقة "اليوم ده كان صعب ورجعت من الامتحان محبطة"، ففترة امتحاناتنا كانت استثنائية الظروف نظرا للتطورات والقرارات المتجددة بشكل مستمر جراء ظهور وباء كورونا المستجد.

برفقة اخيها التوأم في المرحلة الثانوية بشعبة العلمي الرياضة، كانت رغدة تتشارك معه مذاكرة المواد المشتركة ليهون تعاونهم وتبادلهم المذاكره الظروف الاستثنائية التي عايشوها خلال فترة الامتحانات.

لم تحدد رغدة اي من كليات المرحلة الجامعية ستستقر رغبتها ولكن المفاضلة ستتارجح بين كليتي الألسن والإقتصاد والعلوم السياسية.

أعلن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن المدارس الحكومية تفوقت على المدارس الخاصة والخاصة لغات في عدد أوائل الثانوية العامة، حيث أنتجت 30 طالبا، من بين 39 من أوائل الثانوية العامة، أما مدارس الرسمى لغات 3 والخاصة 1 والخاص لغات 5 طلاب. 

وأوضح الوزير أن أوائل الثانوية العامة من شعبة الرياضيات 13 طالبا وطالبة منهم 11 ولد و2 بنات، ومن شعبة العلوم 12 منهم 7 بنين و5 بنات، والأدبى 14 طالب منهم 3 بنين و11 بنات، والعدد الكلى للأوائل 39 طالبا وطالبة.

وقال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن نسبة النجاح العامة 81.5 %، نسب نجاح البنين 79.9 و82.9% للبنات ليتفوقن البنات على البنين، مقارنة بالعام السابقة الذى طبق به العام الواحد، ليكون هذا العام هو الأعلى.

وتابع وزير التربية والتعليم خلال إعلانه نتيجة الثانوية العامة، أن نسبة النجاح بالمدارس الحكومية 85.4% والرسمى لغات 87%، والخاصة 72% وخاصة لغات 90%، والمنازل والخدمات 57 %.


وأوضح شوقى أن عدد الطلبة من 95% الى 100% نسبتهم 18% وهذا يساعد التنسيق في تنظيم الكليات، والذين حصلوا على نسب نجاح من 85 إلى 90 % حوالى 16%، والحاصلين على نسب من 90 إلى 95% حوالى 18.3%


وأكد أن أوائل شعبة الرياضيات 13 طالب وطالبة، و12 من شعبة علوم والادبى 14 طالب وطالبة،وبلغ العدد الكلي للأوائل 39،منهم 30 بالمدارس الحكومية المجانية، والرسمى لغات 3 والخاص لغات 5%.

يذكر أن امتحانات الثانوية العامة 2020، قد انطلقت يوم الأحد 21 يونيو واستمرت حتى 21 يوليو الماضى، حيث أدى طلاب الثانوية العامة  امتحان اللغة العربية والخميس 25 يونيو،و أدى الطلاب اختبار اللغة الأجنبية الأولى والأحد 28 يونيو امتحان الديناميكا والخميس 3 يوليو اختبار مواد" الاحياء والاستاتيكا والفلسفة والمنطق والثلاثاء 7 يوليو امتحان مادتى الفيزياء والتاريخ والأحد 12 يوليو،  اختبار الكيمياء والجغرافيا، والثلاثاء 14 يوليو امتحان اللغة الأجنبية الثانية والأحد 19 يوليو امتحان مواد الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس والثلاثاء 21 يوليو اختبار الجبر والهندسة الفراغية. 

وقررت وزارة التربية والتعليم خروج المواد التى لا تضاف إلى المجموع، من جدول الامتحانات، على أن يكون امتحانات التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء والتربية الوطنية من المنزل، ويستلم الطلاب البوكليت الخاص بمواد التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء فور الانتهاء من امتحان اللغة العربية، ويستلم الطلاب البوكليت الخاص بمادة التربية الوطنية فور الانتهاء من امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.

ومن المنتظر عقد امتحانات الدور الثانى لطلاب الثانوية العامة في 22 أغسطس الجارى، وفق الضوابط والإجراءات الاحترازية التي تم اتباعها في الدور الأول، حيث يتم توفير التعقيم اللازم للجان وأدوات التطهير، والكمامات وكل ما يحتاج إليه الطالب، في ظل الضوابط التي أعلنها مجلس الوزراء لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

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