بعد قليل.. ننشر نتيجة الثانوية العامة 2020 برقم الجلوس بعد اعتمادها رسيمًا

نتيجة الثانوية العامة 2020 | حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على تقديم خدمة مميزة لطلاب الثانوية العامة، ننشر بعد قليل نتيجة الثانوية العامة 2020، وذلك بعد اعتمدها رسميا بنسبة نجاح 81.5%، ومن المقرر أن تتيح وزارة التربية والتعليم الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2020 برقم الجلوس عبر موقعها الرسمي على شبكة الانترنت.









ويمكن للطلاب الدخول على رابط موقع وزارة التربية والتعليم لمعرفة نتائجهم " بالضغط هنا





وقد أعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، منذ قليل نتيجة الثانوية العامة 2020 بنسبة نجاح 81.5%.







