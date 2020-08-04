الإمارات تعلن تسجيل 189 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 01:21 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

أعلنت دولة الإمارات، اليوم الثلاثاء، تسجيل 189 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 61,352 إصابة.

 

وشهدت دولة الإمارات، انخفاضًا ملحوظًا في عدد الإصابات اليومية المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

 

وقد أجرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بالإمارات، أكثر من 29,398 فحص جديد على فئات مختلفة، وفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية.

 

ولفت وزارة الصحة الإماراتية، إلى أن الحالات الجديدة من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة.

 

وأكدت الصحة الإماراتية، أنها لم يتم تسجيل أي حالات وفاة بالفيروس لليوم الرابع على التوالي، وبذلك يظل عدد الوفيات في الدولة مستقرا عند 351 حالة.

 

وأبلغت وزارة الصحة الإماراتية، عن شفاء 227 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 55,090 حالة.

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